Forældre sigtet: Far voldtog datter i årevis, og mor stoppede ham ikke

Et udenlandsk ægtepar har søndag eftermiddag været i grundlovsforhør ved retten i Glostrup, efter at parrets 17-årige datter har anmeldt forældrene for voldtægt.

Den 43-årige far er blevet varetægtsfængslet til 11. januar og har ikke kæret kendelsen, mens han et år yngre hustru blev løsladt kl. 14.48 i retten.

Forældrene nægter sig skyldige. Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til pigen.

Forældrene blev anholdt ved 07-tiden søndag, efter at Københavns Vestegns politi fik en anmeldelse fra den 17-årige pige lørdag.

Datteren har flere gange overvejet at gå til politiet, men det skete så først i går, selv om de seksuelle overgreb - ifølge sigtelsen - har stået på siden 2007 og frem til anholdelsen.

Datteren var altså kun seks-syv år gammel, da overgrebene begyndte.

Ifølge sigtelsen er der tale om 'adskillige' og 'gentagne' voldtægter og forsøg herpå, hvor der blandt andet er brugt vold mod pigen til at gennemføre de seksuelle overgreb.

Ifølge datterens anmeldelse vidste hendes mor, hvad der foregik, men hun gjorde ingenting for at stoppe mandens overgreb.

Derfor besluttede politiet at sigte hende for medvirken til voldtægt ved at have haft kendskab til voldtægterne uden at gribe ind.

På grund af dørlukningen kendes ægteparrets og datterens forklaringer ikke.