Forældre sigtet for drab på nyfødt pige

Siden maj har et forældrepar siddet fængslet på en mistanke om, at de forvoldte deres nyfødte datters død i april. Nu har Københavns Vestegns Politi skærpet sigtelsen mod dem.

Politiet oplyser i en mail til Ritzau, at forældrene er sigtet efter straffelovens paragraf om manddrab, hvor de hidtil har været sigtet for vold med døden til følge.

Det fremgår ikke af mailen, hvornår sigtelsen mod forældreparret er blevet ændret.

Mishandlet

Da forældrene blev fremstillet i grundlovsforhør den 17. maj, gik sigtelsen på, at de i forbindelse med en indlæggelse af datteren på Herlev Hospital skulle have udsat hende for vold.

Mishandlingen af det lille barn skulle være begyndt, da hun var bare to uger gammel. Volden stod ifølge den oprindelige sigtelse på i perioden fra 18. marts til 2. april.

Den 25. april afgik pigen ved døden. Hun var tilkoblet respirator, men den valgte man at slukke.

Kraniebrud og brækkede ribben

Grundlovsforhøret foregik for lukkede døre, og derfor er det uvist, hvilke beviser politiet er i besiddelse af. Men det fremgik dengang af sigtelsen, at pigen havde kraniebrud og brækkede ribben.

Forældrene nægtede sig begge skyldige.

Skærpelsen af sigtelsen indikerer, at Københavns Vestegns Politi anser sagen for grovere end først antaget.

Forskellen på manddrab og vold med døden til følge er det juridiske begreb 'forsæt'.

For at kunne dømme nogen for drab kræver det et forsæt, det vil sige, at det skal kunne godtgøres, at de mistænkte ved deres handlinger som minimum accepterede den mulighed, at pigen kunne dø.

Anklagemyndigheden har endnu ikke truffet afgørelse om, hvorvidt der skal rejses tiltale i sagen. Anklagemyndigheden rejser tiltale, når man mener, at der er beviser nok til en domfældelse.

Meget tyder dog på, at det bærer i den retning. For anklagemyndigheden har nemlig fået forhåndsberammet en retssag i januar.

Det betyder, at både Retten i Glostrup og forældrenes advokater har afsat tid til at behandle en retssag.