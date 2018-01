Forældre sigtet i USA: Holdt 13 børn indespærret

Amerikansk forældrepar anholdt og sigtet for tortur og børnemishandling

Forældreparret David Allen og Louise Anna Turpin er anholdt og sigtet for børnemishandling. Foto: AP

En udsultet teenager førte søndag politiet til et hus i Perris, Californien, hvor hendes 12 brødre og søstre blev holdt indespærret under kummerlige forhold.

Politiet troede oprindeligt, at alle 13 ofre var børn, men opdagede til deres gru, at syv af ofrene er over 18 år.

Flere var voldsomt underernærede og lænket til deres senge, oplyser politiet i Riverside County i en pressemeddelelse.

- Efterforskerne fandt børn og voksne lænket til deres senge med kæder og hængelåse i mørke og ildelugtende omgivelser.

- Ofrene var underernærede og meget beskidte, oplyser politiet.

Politiet har anholdt forældrene til de 13 børn, der er i alderen fra to til 29 år.

Politiet oplyser, at forældrene, David Allen Turpin, 57, og Louise Anna Turpin, 49, vil blive sigtet for børnemishandling og tortur.

- Forældrene er ikke i stand til at give en logisk forklaring på, hvorfor deres børn var holdt indespærret på den måde, oplyser politiet i meddelelsen.

Alle ofrene er fragtet til behandling på lokale hospitaler.

Naboer i chok

Naboer fortæller til lokalavisen Press-Enterprise, at de er chokerede over anklagerne.

Andrew Santillan bor lige i nærheden af familien.

- Jeg vidste ikke, at der var børn i huset. Jeg anede ikke, hvad der foregik, siger han.

Zinzi og Ricardo Ross bor på samme vej som Turpin-familien.

- Det er meget chokerende, siger Ricardo Ross, mens hustruen tilføjer:

- Det er vanvittigt. Jeg kan ikke fatte, hvad der er foregået.

Perris ligger knap 100 kilometer sydøst for storbyen Los Angeles.

Moren Louise Anna Turpin. Foto: AP