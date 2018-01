Forældre står til 94 års fængsel: 'Købte mad til sig selv, men ikke til børnene'

Forældreparret 57-årige David Turpin og 49-årige Louise Turpin fra Californien står til 94 års fængsel, hvis de bliver dømt for anklagerne om blandt andet tortur mod deres egne børn.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Parret er mistænkt for at holde deres 13 børn i alderen fra 2 til 29 år indespærret i familiens hjem i Perris i det sydlige Californien.

Og torsdag har myndighederne sigtet parret for adskillige forbrydelser, heriblandt tortur, misbrug og frihedsberøvelse.

Parret er blandt andet sigtet for 12 tilfælde af tortur. Det yngste barn var angiveligt ikke underernæret på samme måde som de øvrige børn, hvilket er årsagen til, at der ikke er 13 sigtelser for tortur, skriver CNN.

Parret nægter sig skyldig i alle sigtelser mod dem.

Ifølge politiet sad børnene lænket fast i uger og nogle gange måneder af gangen, uden at de fik lov til at bruge et toilet. De fik desuden kun adgang til bad en eller to gange på et år.

'Groft misbrug': Politiet giver nye rystende detaljer om indespærrede børn

Parret er også sigtet for ikke at have givet børnene nok mad.

- Forældrene købte mad til sig selv, men ikke til børnene. De købte æble- og græskartærte og efterlod resterne på bordet, uden at børnene måtte spise det, siger Riverside Countys anklager i sagen, Mike Hestrin.

- En sag som denne stikker ud, og den hjemsøger dig. I den her branche oplever du nogle gange menneskeligt fordærv. Det er, hvad vi har med at gøre her, lyder det fra sagens anklager.

57-årige David Turpin er også sigtet for at have forgrebet sig seksuelt på en af sine døtre.

Turpin-parret havde registreret deres hjem som en skole, men i stedet for undervisningsmaterialer har efterforskere under en ransagning af huset fundet tegn på, at der er foregået tortur.

Politiet fik nys om sagen, da det i weekenden lykkedes et af børnene - en 17-årig pige - at slippe ud og ringe efter hjælp. Hun var så udmagret, at politiet i første omgang troede, at hun kun var omkring ti år.

Da betjente ankom til huset søndag, fandt de ifølge politiet i Perris tre af børnene "lænket til deres senge med kæder og hængelåse i mørke og ildelugtende omgivelser".

Det er tidligere kommet frem, at familien ikke før har været i politiets eller myndighedernes søgelys.