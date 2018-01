Forældre til 13 vanrøgtede børn: Blev gift af 'Elvis' tre gange

Mens børnene var underernærede og sultede, brugte et amerikansk ægtepar opsparingen på at forny deres ægteskabsløfte i et Las Vegas-kapel.

En video viser, hvordan David og Louise Turpin erklærer hinanden deres kærlighed, mens de slow-danser til sangen 'Can't Help Falling in Love'.

Ægteparret foretog rejsen til kapellet i 2011, 2013 og 2015. Eneste tilskuere til det bizarre show var parrets børn samt en Elvis-impressionist, der forestod seancen.

David Turpin og hans kone Louise Turpin ses i denne video fra 2011. Foto: AP

Børnene var tilskuere til showet, men de er ikke med på dette foto. Foto: AP

Det var et helt andet syn, der søndag mødte politiet, da de trængte ind i hjemmet hos David og Louise Turpin i byen Perris i Californien.

Her fandt myndighederne 13 forhutlede børn og voksne i alderen to til 29 år. Politiet troede i første omgang, at alle ofrene var børn på grund af deres underernærede tilstand.

Flere af børnene var lænket til deres senge i mørke og ildelugtende rum.

Teenager slap væk

De mange børn og voksne blev opdaget, da det lykkedes en 17-årig pige at undslippe og alarmere politiet.

Ifølge politiet lykkedes det pigen - der kun lignede en på 10 år - at ringe efter hjælp med en mobiltelefon, hun havde fået med sig.

Her fortalte hun, at hendes brødre og søstre blev holdt fanget.

Børnene var altid iklædt identisk tøj, når de var på udflugt, fortæller deres farmor. Foto: ALLOVER PRESS

Politi: Mor til 13 indespærrede børn var overrasket

Forældrene er anholdt og sigtes for tortur og børnemishandling. Det er uklart hvor længe, børnene har været holdt fanget.

- Forældrene er ikke i stand til at give en logisk forklaring på, hvorfor deres børn var holdt indespærret på den måde, lyder det fra politiet i en meddelelse.

En talsmand for politiet oplyser, at moren til de 13 børn var uforstående, da politiet dukkede op i hendes hjem.

- Hun var perpleks, siger politichef Greg Fellows på et pressemøde.

Altid ens klædt

Børnenes farfar siger, at han er overrasket over anholdelsen. James Turpin fra West Virginia siger til Associated Press, at David Turpin er biologisk far til alle børn. Ingen er adopteret.

- De klædte sig alle ens, når de gik ud, tilføjer børnenes farmor, Betty Turpin, der forklarer familiens fremtræden med 'beskyttelsesforanstaltninger'.

- Når de gik ud, så skulle de gå på række i henhold til deres alder, mens forældrene gik forrest og bagest. Det var lettere at holde styr på børnene på den måde, siger hun.

Louise og David Turpin er blandt andet sigtet for børnemishandling. Familien har ikke tidligere været i myndighedernes søgelys. Foto: AP

Naboer fortæller til lokalavisen Press-Enterprise, at de er chokerede.

- Jeg vidste ikke engang, at der var børn i huset. Jeg anede ikke, hvad der foregik, siger Andrew Santillan, som bor lige i nærheden af familien.

Forældrene er nu blevet fængslet mod en kaution på hver ni millioner dollars, svarende til knap 55 millioner kroner. Ingen af dem er tidligere straffet for lovovertrædelser.