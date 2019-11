Forældre tiltalt: Baby brækkede knogler og fik hjerneblødning

Forældre stilles for retten i uhyggelig sag, hvor nyfødt pige fik voldsomme kvæstelser

En få uger gammel pige blev udsat for 'rystevold', så hun pådrog sig en hjerneblødning, adskillige ribbensbrud, flere brud på den ene lårbensknogle, brud på det ene skinneben og røde og blå mærker.

Sådan lyder det i anklageskriftet mod pigens forældre, en 27-årig mor og en 36-årig far, der onsdag stilles for et nævningeting ved Retten i Hjørring.

Her er forældrene tiltalt for mishandling med betydelig skade på legeme eller helbred til følge. Parret nægter sig skyldige.

Anklagemyndigheden mener, at volden er sket under særdeles skærpende omstændigheder i perioden fra 4. marts 2018 til 9. maj 2018.

Volden skete i parrets hjem i Frederikshavn, hvor de, ifølge tiltalen, 'adskillige gange' øvede vold mod den unavngivne datter, der var født i begyndelsen af 2018.

Foruden rystevold anvendte forældrene angiveligt slag og/eller anden stump vold mod hoved, krop og lemmer.

Ifølge anklageskriftet pådrog pigen sig 'abusive head trauma' og 'battered child syndrome' foruden de nævnte kvæstelser.

Der er betydelig risiko for, at hun får varige mén eller bliver invalid, siger anklagemyndigheden.

Sagen er rejst ved et nævningeting og det betyder, at anklagemyndigheden - såfremt retten finder parret skyldige - vil påstå mere end fire års fængsel til forældrene.