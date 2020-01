Forældre tiltalt for drab: Baby blev tæsket ihjel på hospitalet

Et spædbarn døde kun syv uger gammel, da der blev slukket for respiratoren på Rigshospitalet 25. april sidste år.

Den lille pige var svært kvæstet, viste de retsmedicinske undersøgelser. Blandt andet havde hun svære forandringer i hjernen, som ifølge politiet skyldtes grov vold fra fødslen.

Nu er hendes forældre, den 34-årige far og den 24-årige mor, tiltalt ved Retten i Glostrup for drab på deres lille datter. Retssagen starter 10. januar ved et nævningeting.

Forældrene nægter sig skyldige. Sagen har under efterforskningen kørt bag lukkede døre.

Mor kræves udvist

Den 34-årige mand er af irakisk herkomst men dansk statsborger, mens hans 24-årige hustru er iraker. Hun kræves udvist for bestandigt, hvis hun bliver dømt.

Forældrene blev varetægtsfængslet 17. maj sidste år sigtet for vold med døden til følge - men specialanklager Morten Frederiksen har på baggrund af efterforskningen rejst tiltale for drab.

Anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået indsigt i, siger, at forældrene i mindst to tilfælde ved klemning, slag, ruskevold og/eller anden moderat til svær stump vold påførte pigen 18 højre-sidige ribbensbrud og 13 venstre-sidige ribbensbrud.

Hun fik brud på venstre isseben, hvilket medførte sammenklapning af lungerne, iltmangel og 'udbredte svære hjerneforandringer', hvilket medførte døden 25. april 2019, lyder tiltalen.

Ifølge anklageskriftet skete volden fra 4. marts 2019, hvor pigen blev født, og frem til 13. april.

15 vidner skal afhøres

Retten i Glostrup har afsat seks dage til retssagen, hvor der skal afhøres 15 vidner. Det er sundhedspersonale fra Herlev Hospital og Rigshospitalet, jordemødre, sygeplejersker, læger og en retsmediciner.

Sundhedspersonalet skal blandt andet afhøres om forældrenes adfærd på de to hospitaler.

Spædbarnet blev født på Herlev Hospital 4. marts og samme dag overført til Rigshospitalet som for tidligt født.

Efter to uger på Rigshospitalet blev pigen kørt tilbage til Herlev Hospital, men i starten af april tilstødte komplikationer, og pigen blev igen kørt til Rigshospitalet, hvor man besluttede at slukke for respiratoren 25. april.

Ifølge oplysninger til Ekstra Bladet skulle det angivelige motiv til det formodede drab være, at barnet var uønsket. Den oplysning ønsker specialanklager Morten Frederiksen ikke at kommentere forud for retssagen.

Den 24-årige mors forsvarer, advokat Mads Kramme, siger til Ekstra Bladet, at kvinden nægter sig skyldig: - Hun nægter at have gjort barnet skade, siger forsvareren, der ikke kan udtale sig yderligere om sagen inden retssagen.

Forældrene sidder varetægtsfængslet frem til dommen. De har hovedsagelig indvilget frivilligt i at få varetægtsfængslingen forlænget, når fristerne er udløbet.