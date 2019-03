Forældre tiltalt for rå og brutale overgreb: Lovede børnene slik bagefter

Tre vidner afhørt i forbindelse med en frygtelig sag fra Vejen, hvor et forældrepar er tiltalt for grove seksuelle overgreb mod deres fire børn

I Retten i Esbjerg fortsætter retssagen mod et forældrepar fra Vejen-området, der er tiltalt for i alt 17 forhold af vold, trusler og seksuelle overgreb af særlig rå og brutal karakter overfor deres fire børn i perioden fra 1987 til 1994. Moderen er biologisk mor til alle fire, mens manden er biologisk far til to af børnene.

Begge forældre er under anklage i sagen.

Alle vidner: Han har altid været klam

Tre vidner, som alle havde forbindelse til familien i den årrække, hvor overgrebene falndt sted, afgav i retten forklaring.

Fælles for vidnerne var, at de havde undret sig over den nu 63-årige mands seksuelle sprog i forhold til børnene.

- Han kunne godt sige til den ene datter, om hun vil med ovenpå for en pose slik, forklarede et kvindelig vidne, som er grandkusine til den 63-årige mand.

Mens de tre vidner afgav forklaringen, var der flere gange, hvor den 63-årige mand grinte eller kiggede på sin 60-årige kone og rullede øjne. De var tydelig uenige i forklaringerne.

Det yngste vidne, som var indkaldt til i dag, havde selv været barn og på samme alder, som de to ældste børn.

Hun havde flere gange leget med de to ældste børn og ikke bare hørt en lignende kommentar, men også set faren og den ældste datter gå ovenpå, hvor faren forinden havde lovet hende slik.

Anmeldte sin stedfar

Det var netop den ældste datter, der i sensommeren 2017 anmeldte sin stedfar og sin biologiske mor til politiet. Hun anmeldte ikke blot seksuelle overgreb og vold begået mod sig selv, men også forhold begået mod sine søskende.

Den 7. november 2017 blev begge forældre anholdt og varetægtsfængslet.

Anklageskriftet omfatter i alt 17 meget grove forhold.

Moderen skulle blandt andet have holdt den ene datter fast mod gulvet i stuen, mens hun sagde: 'Nu skal du være god ved far', hvorefter manden er anklaget for at have begået seksuelle overgreb mod pigen.

Moren er også anklaget for at have begået seksuelle overgreb mod den dengang 4-årige pige.

Børnene blev anbragt udenfor hjemmet, da den ældste var omkring ni år og den yngste omkring fem år gammel. Siden har forældrene haft meget lidt kontakt til dem. Da børnene skulle afgive forklaring, blev forældrene også ført ud i et lytterum.

De to tiltalte nægter alle forhold. Da de tidligere selv gav forklaring, sagde de begge, at de var under 'falske beskyldninger'.

Der forventes skyldkendelse i starten af april.