Forældregruppe bag indsamling: Vi er alle meget berørte

En indsamling til moderen, der på tragisk vis mistede sin femårige datter, da en 21 år gammel mand onsdag kørte datteren ihjel, bliver delt vidt og bredt.

Støtten vælter ind.

Bag indsamlingen står en forældregruppe fra pigens børnehave, og en af dem er Trine-Mathilde Linnebjerg, der selv har en søn i børnehaven.

- Det er helt vildt, så hurtige folk har været til at dele den, fortæller hun.

- Det er dejligt. For vi vil gerne række ud og give moderen en hjælpende hånd, så hun kommer bedst igennem det her. Selvom der intet er, der kan erstatte hendes datter.

Trine-Mathilde Linnebjerg fortæller, at det er moderen selv, der skal bestemme, hvad pengene skal bruges til.

- Men det kunne være ekstra krisehjælp for at komme igennem den her svære tid, som venter hende, siger hun.

Det er ikke kun til indsamlingen, at folk viser deres støtte. På ulykkesstedet på Peter Bangs Vej i Valby er der lagt blomster og hilsner. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Berørt forældregruppe

Både børnene, forældrene og de ansatte i børnehaven er meget påvirkede af situationen, der også har rystet det meste af Danmark.

- Det har været hårdt. Det er hårdt. Især at skulle give beskeden til vores børn. For de reagerer jo anderledes. Både fordi de er børn, men også fordi børnene reagerer så forskelligt.

Alle er blevet tilbudt krisehjælp. Både børn og personale har været i børnehaven som normalt de sidste to dage.

- Det er vigtigt for dem at opretholde en normal hverdag. Men der er sat ekstra personale ind, fordi alle er berørte, fortæller Trine-Mathilde Linnebjerg.

Hjemmesiden, hvor forældrene har startet indsamlingen, var tidligere gået ned. Muligvis fordi den var blevet overbelastet, mente de. Men fredag aften er den oppe at køre igen.

I skrivende stund er der samlet 45.690 kroner ind.

Kan man ikke tilgå hjemmesiden, kan folk, der gerne vil støtte familien, sende penge på MobilePay til nummeret 28 98 50 49.

Ekstra Bladet kan ikke oplyse navnet på hjemmesiden eller linke til den, da navnene på ofrene fremgår af den. Der blev fredag nedlagt navneforbud på ofrene.

