Fordækt far bag falsk skilsmisse-manual

Drejebog i at tage barnet fra sin ene forælder har skabt opstandelse, men bag den gemte sig en anden historie end først antaget - Foreningen Far har forståelse for stuntet

Sådan tager du jeres fælles barn fra sin anden forælder.

Den manøvre kunne danskere med adgang til internettet få adskillige råd til indtil søndag aften. Det har skabt stor opstandelse hos særligt mænd, da blandt andet navnet 'Mors Manual' lagde op til, at det primært gjaldt om at fratage netop fædrene samvær med deres børn.

'En helt almindelig far'

Efter en omtale i B.T. søndag, hvor en far angiveligt var rystet efter at have set hjemmesiden, viste det sig hurtigt, at drejebogen var et falsum.

For pludselig var manualen på nettet erstattet af en side fra en 'desperat far'. Her takkede han for opmærksomheden til de brugere, der nu havde søgt ind på hjemmesiden Mors Manual og forklarede, hvorfor han tilsyneladende havde besluttet sig for at konstruere en manual med de beskidte kneb, han mener, der bruges i nogle skilsmisse-sager.

'Jeg er en helt almindelig far, der har været udsat for grov kønsdiskriminerende praksis og ved flere lejligheder fået frataget min retssikkerhed', lyder ordene fra personen, som kalder sig Linda, hvis historie nu kan læses på sitet.

Ifølge den har moderen til hans barn blandt andet løjet ved domstolene og benyttet sig af 'samarbejdschikane'.

Hjemmeside ændret igen

At nogen måske vil beskylde ham for selv at benytte sig af urent trav, undskylder han langt nede i sit uimodsagte indlæg.

'Det har været svært at undgå, og jeg håber forklaringen ovenfor giver lidt mening. Alle andre muligheder var udtømte', skriver 'Linda' om sine bevæggrunde for sit nummer.

I samme ombæring roser han Foreningen Far, der traditionelt har kæmpet for ligestilling mellem forældre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med personen bag den forfalskede manual og havde en interviewaftale med ham, som han sent mandag aften aflyste. Han nægter stædigt at afsløre sin identitet, og den omstridte hjemmeside er i løbet af det seneste døgn endnu engang blevet ændret.

Man kan stadig læse fædres rørende historier, og hovedtemaet synes at omhandle problemer med fædres retssikkerhed i forbindelse med familiesager.

Vi arbejder fortsat på at få en forklaring på, hvad der fik personen bag hjemmesiden til at offentliggøre de anstødelige råd, som han efter alt at dømme selv er modstander af.

Foreningen Far: Kreativt

Jesper Lohse er formand for Foreningen Far. Han henvendte sig søndag til politiet om manualen, som viste sig at komme fra uventet hold. Foto: Jonas Olufson

Formanden for Foreningen Far, Jesper Lohse, er utvivlsomt også imod den slags manualer, men han langer langtfra utvetydigt ud efter den person, som med manualen skabte røre i weekenden.

Jesper Lohse afviser at kende den pågældendes identitet.

- Bakker I op om den måde at gribe tingene an på - ligefrem selv at lave en hjemmeside med sådan en manual?

- Det er i hvert fald kreativt. Lad os sige det sådan. Vi kom ind i det i weekenden, fordi det pludselig væltede ind med forældre, som var rystede. De blev decideret fysisk dårlige, fordi de var fundet en manual mod fædre på nettet. Og så begyndte diskussionerne ellers. Vi var inde at kigge på den, og vi kan konstatere, at den er fuldstændig korrekt. Den virker, og den bruges. De metoder, som blev beskrevet, hævder Jesper Lohse.

Til skade for børnene

- Men nu er det her en far, der står bag, hvis man altså kan stole på det. For når man begynder på det, han har lavet, så er det jo svært at vide, hvad man overhovedet kan stole på. Er det ikke noget, der kan skade jeres sag mere end at gavne den, når historien pludselig bliver vendt om på den måde?

- Jo, det kan blive en dreng eller en pige, siger Jesper Lohse, som søndag kontaktede politiet og hostingleverandøren bag hjemmesiden med sin bekymring for, at forældre, som ifølge Foreningen Far primært gælder mødre, ville kunne benytte sig af de beskidte tricks til skade og fare for børnene.

- Det, der lå ude i weekenden, ville kunne misbruges til at snyde det familieretlige system.

- Men du siger ikke, at målet helliger midlet?

- Nej. Men vi har forståelse for, at der er fædre og deres familier, som gør opmærksom på det meget alvorlige problem, der er i dag, som bliver fuldstændig ignoreret af embedsfolk og af politikerne. Det har vi meget stor forståelse for, og vi mener også, det er nødvendigt, at man går ud og gør opmærksom på det. Men det skal altid foregå på en ordentlig og en lovlig måde.

- Er det her ulovligt?

- Det vil jeg lade nogle andre bedømme.

Det bliver foreløbig ikke Københavns Politi, som i skrivende stund ikke har nogen kommentarer til sagen.

- Hvordan har du det med, at personen bag manualen takker Foreningen Far?

- Vi er vant til at blive svinet til, så det er da helt rart, at nogen roser os for en gangs skyld, men så kan man diskutere, hvilken sammenhæng det sker i.

Ekstra Bladet var tirsdag pr. mail i kontakt med B.T.'s ansvarshavende chefredaktør, Michael Dyrby, i håb om at få svar på, hvorfor man på bt.dk har bevaret artiklen om manualen i originalform og kun præciseret sagens udvikling i bunden af historien.

Vi afventer fortsat avisbossens kommentarer.