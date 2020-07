Forfærdeligt: Dræbt af hvidhaj foran datter

En amerikansk familie var ude for en fatal og tragisk hændelse mandag. Her var en 63-årig mor ude at svømme ved Bailey Island ud fra delstaten Maines sydlige kyst.

Den 63-årige kvinde, Julie Holowach, blev her angrebet af en haj, hvilket fik fatale konsekvenser for kvinden. Dermed blev hun den første person i Maine, som er blevet dræbt af en haj. Kun to hajangreb er kendt i delstaten.

Julie Holowach døde som følge af et hajangreb i mandags. Privatfoto

Den store hvidhaj er ikke almindelig i det farvand, eftersom vandet er for koldt til, at hajen normalt trives der.

Se også: Enormt vægttab: Fans flipper ud over nyt billede

Lige ved kysten

Derfor var kvinden og hendes datter ikke bevidste om den fare, som de begav sig ud i, og de var kun 18 meter fra kysten, da hun blev angrebet, skriver Portland Press Herald, som også skriver, at datteren slap fra stedet uden skader.

En nabo ved Tom Whyte fortalte den lokale avis, at han så hajangrebet fra sit kontor, som har udsigt over bugten.

Se også: Dansk tv-program får store konsekvenser

- Man kunne høre hende grine og pjatte. Og lige pludselig skreg Julie efter hjælp, fortæller Tom Whyte.

Efterfølgende undersøgelser viste, at det var en hvidhaj, som havde angrebet den amerikanske kvinde. Foto: Ritzau Scanpix

Han kunne også fortælle, at datteren, som befandt sig et stykke væk fra sin mor, begyndte at svømme mod hende, da vandet skiftede farve til rødt.

For sent

To personer, som sejlede i kajak, kom Julie til undsætning og fik hende bjærget i land, hvor en ambulance stod klar til at hjælpe hende. Dog var det for sent, og Julie blev senere erklæret død.

Interviewede prinsen få timer før blodprop: - Han var meget stolt

- Hun er en af de gladeste, mest energifyldte mennesker, fortæller veninden Karen Murray til New York Post, ligesom hun fortæller, at Julie efterlader sig sin mand, Al Holowach, og deres to børn, en søn og datteren, som var til stede, da Julie blev angrebet.

Da Julies lig blev undersøgt efterfølgende, fandt man et lille stykke tand fra hajen, som gjorde, at man kunne fastslå, at der var tale om en hvidhaj.

Julie var iført en våddragt, hvilket datteren ikke var, og det fik flere til at spekulere i, om hajen angreb hende, fordi den troede, at hun var en sæl.

Hvidhajerne er de forgangne somre blevet set ud fra Maines kyst, hvor mange sæler holder til.