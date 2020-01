Forfalskede pas: - Det er virkelig avanceret

Fire unge 17-årige drenge og piger er sigtet for at have forfalsket deres pas.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse onsdag.

De fire unge - tre piger og en dreng - har ifølge politiet alle ændret fødselsåret i deres pas, så de på papiret var gamle nok til at blive lukket ind på de forskellige barer i primært Jomfru Ane Gade i Aalborg.

De er nu sigtet for dokumentfalsk, hvilket ryster Casper Jacobsen, politikommissær hos Nordjyllands Politi, som betegner falskneriet som en alvorlig forseelse.

- De tænker ikke over konsekvenserne. Det er ikke så smart at have en plet på straffeattesten for dokumentfalsk, fortæller han til Ekstra Bladet.

Meget avanceret

De 17-årige har med en form for lak slettet deres fødselsår og indsat et nyt, så de på den måde umiddelbart var gamle nok til at komme ind på barerne og værtshusene i Aalborg.

- Jeg har aldrig set det så avanceret før. Det er skidegodt lavet, men man kan mærke lakken på passet, fortæller politikommissæren.

- Det ligner, at det er udført af den samme person, forklarer han.

Han fortæller, at dørmændene har skærpet fokuset på netop mindreårige, som forsøger sig med falsk legitimation.

- Forfalskningen er udført, så det umiddelbart for et utrænet øje kan været svært at se, men jeg vil godt understrege, at dørmændene ude på restaurationerne er meget opmærksomme på det her – og de er gode til at undersøge den legitimation, som kunderne fremviser, siger politikommissæren.

Det er ikke første gang, at Nordjyllands Politi har taget unge i at forfalske legitimation for at blive lukket ind på diverse barer.

- Tidligere var det paskopier, de havde med i byen, hvor man på computeren havde skrevet et nyt årstal. Så nu tager barerne kun imod originalversioner af pas og legitimation, så man ikke kunne forfalske det, men det har nogen så fundet ud af at gøre alligevel, forklarer Casper Jacobsen.

Alvorlige konsekvenser

På trods af en fed aften i byen er konsekvenserne ikke det værd, forklarer politiet.

- Det er afgørende i vores samfund, at man kan stole på for eksempel personlegitimation. Derfor sigter vi de unge mennesker for dokumentfalsk, siger Casper Jacobsen i pressemeddelsen.

Politiets jurister har vurderet, at det er så alvorlig en forseelse at forfalske personlige dokumenter og i disse tilfælde et pas, at det kan give 40 dages fængsel.

Og konsekvensen kan tilmed være en plet på straffeattesten, som kan gøre det svært at få job senere i livet.

Casper Jacobsen opfordrer forældre med unge børn om at tale med børnene om alvorligheden og konsekvenserne af dokumentfalsk.