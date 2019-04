Forfatter om Stine: - Jeg ville gerne have opklaret det drab

Mordet på Stine Geisler har huseret i Søren Baastrups bevidsthed, siden han var dreng i Silkeborg.

- Jeg læste alle Ekstra Bladets mange artikler om den drabssag som 14-årig. Det er jo det nærmeste, vi kommer en dansk 'Jack the Ripper'-sag, siger den 43-årige journalist og forfatter i anledning af, at hans bog om den uopklarede drabssag 'En djævel i den lyse nat' torsdag udkommer på forlaget People's Press.

- Du afslører jo ikke gerningsmanden, men var det en ambition, da du gik i gang med din research?

- Ja, jeg ville da gerne have opklaret det drab. Men mit motiv har også været at blotlægge detaljer om den sag, som vi ellers har glemt og give folk mulighed for at lege detektiver, ligesom jeg selv gjorde, og fjerne mistanken fra nogle af de mænd, som har været en del af politiets efterforskning, siger Søren Baastrup, som gik i gang med at opsøge kilder til bogen i begyndelsen af 2018

Øjenvidner bliver gamle

- Det er snart 29 år siden, den 18-årige kvinde blev fundet dræbt. Hvorfor skrive en bog nu?

- For det første havde jeg tid nu. For det andet er Stine Geislers mor, de politikfolk, som efterforskede sagen og mange af øjenvidnerne jo mere end 70 år gamle. Dem ville jeg gerne tale med, så alene af den grund kunne jeg ikke vente 15 år mere. Og så er der jo tale om en uopklaret drabssag, siger forfatteren.

Et udsnit af forsiden til bogen 'En djævel i den lyse nat', der er skrevet af forfatter Søren Baastrup og udkommer på Peoples Press torsdag 4. april 2019. Foto: PR-foto

Søren Baastrup vurderer, at Stine Geisler-drabet har en særlig fascination, fordi der efter hans opfattelse 'er fire eller fem mænd, som alle kunne have et motiv' til at dræbe den livsglade gymnasieelev.

- Drabet skete samtidig i et spændende miljø, hvor der færdedes mange kulturpersonligheder. Nogle af dem har jeg selv mødt, da jeg som ung journalist kom til København.

Få venner sagde nej

Den tidligere chefredaktør på mandemagasinet FHM har som kilder især benyttet sig af den dræbtes mor, Kirsten Geisler, tidligere drabschef Ove Dahl og en række anonyme politifolk.

- Man kan jo ikke søge aktindsigt i en uopklaret drabssag, men det har undret mig meget, hvor villige folk har været til at medvirke. Det er kun nogle få af Stines venner, der har sagt nej tak, fortæller han.

Søren Baastrup har tidligere udgivet bøger om det danske rockermiljø, en dansk kaptajnløjtnant og deltager i jagten på pirater i Somalia og en tidligere livvagt for eks-statsminister Anders Fogh Rasmussen.

