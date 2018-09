Forfatteren bag 'Sådan myrder man sin mand' sigtet for at myrde sin mand

Man burde måske have set det komme.

Men da den 63-årige kok Daniel Brophy den 2. juni i år blev fundet skuddræbt på sit arbejde, Oregon Culinary Institute, var der i første omgang tilsyneladende ingen, der mistænkte hans kone gennem 27 år, forfatteren Nancy-Crampton Brophy.

'Til mine facebook-venner og familie. Jeg har triste nyheder at berette om. Min husbond og bedste ven, kok Dan Brophy, blev dræbt i går morges', skrev konen ifølge Washington Post på sin Facebook-profil umiddelbart efter, studerende fandt Daniel Brophy blødende og livløs i køkkenet på sit arbejde.

Hyr ikke en lejemorder

68-årige Nancy Crampton Brophy har gennem sin forfatter-karriere skrevet flere bøger, der handlede om mord.

I romanen ’The Wrong Cup’ skriver hun om en kvinde, som hver dag fantaserer om at dræbe sin mand.

I ’The Wrong Husband’ beskriver hun en kvinde, der forsøger at flygte fra sin voldelige mand ved at iscenesætte sin egen død.

Og essayet ’How to Murder Your Husband’ (sådan myrder man sin mand, red.), som hun offentliggjorde i 2011 på bloggen ’See Jane Publish’, handler om, hvordan man slipper af sted med at myrde sin mand.

I sidstnævnte tekst gav Nancy Crampton-Brophy råd til det perfekte husbond-mord – for eksempel, at det ikke er en god idé at hyre en lejemorder. Gift ville hun heller ikke anbefale at bruge, fordi det kan spores.

- I sidste ende, hvis det er meningen, at mordet skal gøre mig fri, vil jeg sandelig da ikke skulle bruge tid i fængsel. Og lad mig sige klart, at jeg ikke kan lide jumpsuits og orange er ikke min farve, skrev hun i indslaget, som du indtil videre fortsat kan læse lige her.

Ingen kommentarer

5. september blev Nancy Crampton Brophy anholdt og sigtet for mordet på sin mand, Daniel Brophy, samt for uretmæssig brug af et våben i forbindelse med sin mands død. Det rapporterer Portland Police Bureau.

Anklageren kræver hende fængslet uden mulighed for kaution, og hverken den 68-årige forfatterinde eller hendes advokat har anket eller ønsket at kommentere sagen.

Politiet har endnu ikke offentliggjort, hvad kvindes motiv for at myrde sin mand skulle have været.

- Det er et stort chok. Det er et stort chok, repeterer offerets mor, Karen Brophy, da Washington Post kontakter hende. Derudover fortæller hun, at hun og familien ikke ønsker at komme med yderligere udtalelser.

'Jeg er mistænkt'

På sit arbejde blev Daniel Brophy beskrevet som en humoristisk og kreativ kollega, med en kæmpestor viden om mad. 4. juni, to dage efter hans død, holdt Oregon Culinary Institute en mindehøjtidelighed, hvor Nancy Crampton Brophy også dukkede op.

Flere naboer fortæller til Oregonian, at den 68-årige forfatter et par uger efter mandens død virkede til ikke at være helt sig selv. En af dem, Don Connell, beskriver eksempelvis, hvordan han talte med hende om hvorvidt hun kendte politiets teorier om motivet for Daniel Brophys mord. Og om de overhovedet holdt hende opdateret om efterforskningen.

- Nej, jeg er mistænkt, havde hun angiveligt svaret sin nabo.