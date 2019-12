Forfatterinde fundet myrdet og parteret i grav

En efterforskning af et brutalt mord på den britisk forfatterinde Lindsay de Feliz er startet i Den Dominikanske Republik i Caribien, efter at hendes parterede lig i går blev fundet i en halv meter dyb grav i et skovområde på øen Moncion. Kvindens parterede lig var fordelt i forskellige plastikposer.

Lindsay de Feliz, der blev meldt savnet tirsdag, blev fundet af en hundepatrulje i et skovområde nær sit eget hjem.

Det skriver flere medier heriblandt Independent og Mirror.

Forfatterindens 50-årige dominikanske ægtemand Danilo samt hendes 29-årige stedsøn Dani Alberto og en tredje 37-årig mand er blevet anholdt og afhørt i forbindelse med den brutale mordsag. Det skriver det lokale medie Hoy.

En talsmand fra Udenrigsministeriet har til Independent udtalt følgende:

'Vi er i tæt kontakt med politiet i Den Dominikanske Republik og følger tæt sagen omkring en død britisk kvinde i området Mao.'

Denne efterlysnings-plakat blev hurtigt lavet, efter at Lindsay de Feliz i tirsdags blev meldt savnet.(Foto: Plakat)

Lindsay de Feliz er uddannet fra universitetet i Wolverhampton. Hun har tidligere skrevet to bøger omkring sine oplevelser i Den Dominikanske Republik.

Den første bog med titlen 'What About Your Saucepans? handlede om, hvordan hun havde forladt et ægteskab i Storbritannien med dyre ferier, designer-tøj og dyre biler for at følge sin drøm om at blive dykker-instruktør i Den Dominikanske Republik. Her beskrev hun også, hvordan hun blev skudt i halsen i forbindelse med et voldeligt røveri i sit hjem i år 2006.

Sidste år fortalte Lindsay de Feliz i et interview om sit nye liv i solen.

- Jeg kom til Den Dominikanske Republik for at tilbringe seks måneder her på øen. Men jeg endte med at blive. Jeg giftede mig med en lokal dominikaner og arbejdede som dykker-instruktør. Alt var perfekt, indtil jeg blev skudt gennem halsen i forbindelse med voldelig røveri i mit hjem. Det betød, at jeg måtte slutte som dykker-instruktør. Jeg begyndte i stedet for på en karriere som forfatter.