Forgiftede kollegaers frokost: Idømt livstid

Da de opdagede det, troede de første, at det var en dårlig joke, men nu er en 57-årig tysk industrimekaniker blevet idømt fængsel på livstid og forvaring på ubestemt tid for drabsforsøg ved at forgifte sine kollegaers madpakker.

Det skriver det tyske medie Deutche Welle ifølge DR.

Da tysk politi tog sagen op i foråret 2018, undersøgte de hele 21 dødsfald. Da der faldt dom, blev manden dog kun kendt skyldig i drabsforsøg mod tre personer.

Ifølge Deutche Welle forholdt manden sig tavs under størstedelen af retssagen, hvorfor han ikke har forklaret, hvorfor han forgiftede sine kollegaer.

En psykolog, der har haft samtaler med ham, fortalte dog, at den nu dømte virkede som 'en videnskabsmand, der testede stoffer på en forsøgskanin'.

Afslører på video

Den nu dømte mand kom i politiets søgelys, da en af hans kollegaer opdagede noget hvidt pulver på sin frokost.

Han bad derfor sin overordnede om at kigge overvågningen igennem, og der opdagede han, at en af hans kollegaer havde drysset noget på maden.

- I starten troede vi, det var en misforstået spøg mellem kollegaer og ikke et drabsforsøg, sagde Tilo Blechinger, der er direktør i virksomheden ARI Armaturen, sidste år til det tyske nyhedsbureau DPA.

Politiet analyserede det fundne stof og fandt ud af, at der var tale om det stærkt giftige stof blyacetat. Derfor anholdt de manden, og da hans hjem blev ransaget, fandt politiet flere stoffer, der kan bruges til at fremstille gift.

Det fik politiet til at efterforske i alt 21 dødsfald blandt mandens kollegaer, da de mistænkte ham for at have forgiftet kollegaernes madpakker siden år 2000.