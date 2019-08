Forhandler udlover dusør: Tyv kom forbi bil i tomgang

At lade nøglerne sidde i en bil, når man går væk fra den, kan være risikabelt. I går gik det helt galt ved en bilforhandler, da en kunde havde været på prøvetur i en Audi.

- Denne Audi S4 blev i går stjålet fra os. En kunde havde prøvekørt bilen, og havde ubehændigt ladet den stå i tomgang, da han kom retur. Den var derfor et let offer for en tyv, der tilfældigvis kom forbi, skriver Bilhuset Laursen i et opslag på deres facebookside.

Sagen viste sig efterfølgende at udvikle sig ganske dramatisk, da politiet blev blandt ind i sagen.

I døgnrapporten oplyser Midt- og Vestsjællands Politi, at de onsdag eftermiddag hurtigt fik øje på den stjålne bil i Køge. Biltyven standsede dog ikke på politiets anvisninger, men kørte i stedet væk i høj fart.

Bilen fortsatte gennem Solrød mod Strandvejen, og i samarbejde med Vestegnens Politi lagde Midt- og Vestsjællands Politi såkaldte 'stop sticks' ud på vejen i et forsøg på at punktere bilens dæk.

- Her kørte bilen forbi politiets afspærring, hvor føreren forsøgte at påkøre de to politifolk, som havde opsat afspærringen. Politiet afgav i den forbindelse varselsskud, men heller ikke dette fik føreren til at standse, men den fortsatte i nordlig retning, skriver politiet i døgnrapporten.

Dramatisk biljagt: Skud affyret

Politiet har ikke fået anmeldelser eller oplysninger om, at Audien har forårsaget uheld undervejs i sin hasarderede kørsel, og ingen personer meldes at være kommet til skade, oplyser de.

Politiet søger vidner

Et vidne har set føreren af bilen, der beskrives som værende 'mand, 20-30 år, sort kortklippet hår, sorte skægstubbe, stort hoved og mellemøstlig af udseende'.

Politiet er nu i gang med at efterforske sagen for at finde frem til bilen og føreren af bilen.

Borgere, som bemærker en sort Audi S4 stationcar, som muligvis har pådraget sig mindre skader under kørslen, skal kontakte politiet.

Politiet formoder, at bilen har fået påsat andre nummerplader end prøveskiltene med reg.nr. AG40. Findes prøveskiltene smidt i en grøft eller lignende, vil politiet meget gerne have besked.

Bilforhandleren har valgt at tage ekstra skrappe midler i brug for at få bilen hjem igen.

- Vi udlover en dusør på. 10.000 kr. til den der kan lede os til bilen, skriver Bilhuset Laursen på facebook.