Forkert hus: Politi stormer fireårigs fødselsdag

En familie anklager nu politiet i Chicago for at ødelægge drengens fest

En fireårig drengs fødselsdag bliver en, han sent glemmer.

Midt i festlighederne med både gaver og kage kom der nemlig et par uinviterede gæster stormende ind.

Pludselig var fødselsdagen fyldt med betjente, der alle havde trukket deres våben og ifølge familien smadrede de kagen og hældte brintoverilte ud over gaverne til den lille dreng. Det skriver NBC News.

Kagen skulle være blevet smadret af politiet. Foto: Law Offices of Al Hofeld, Jr

Kører retssag

Familien til drengen har nu besluttet at køre en retssag mod politiet.

Moderen, Stephanie Bures, fortæller i anklagen, at politiet havde valgt det forkerte hus, og at den person politiet ledte efter ikke havde opholdt sig på adressen i næsten fem år.

Chicago Police fortalte mediet, at de ikke vil kommentere på sager, der er i gang med at blive undersøgt.

Det var drengen T.J, der holdt sin fødselsdag i familiens kælder, da politiet uanmeldt kom på besøg.

Betjentene kom ifølge anklagen ind i rummet med deres våben peget mod den lille dreng, hans syvårige søster og andre familiemedlemmer.

Børnene var meget skræmte, da politiet kom ind med våben. Foto: Law Offices of Al Hofeld, Jr

Var meget bange

- Børnene var bange for, at deres familie ville blive skudt, lyder det i anklagen.

Politiet skulle ifølge de tilstedeværende have smidt brintoverilte på gaverne, ødelagt lejligheden og råbt skældsord, fortæller familiens advokat Al Hofeld Jr.

Familien vil nu have erstatning for den voldelige opførsel og for at have traumatiseret børnene.

Advokaten til familien havde efterfølgende lavet en hurtig søgning af adresser og kunne hurtigt finde den mand, som politiet ledte efter, på en anden adresse.

Han mener ikke, at det er et enkeltstående tilfælde, men at politiet i flere tilfælde har terroriseret borgere i Chicago.