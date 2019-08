Formand for skytteklub sigtet: Stjal skarp ammunition fra Hjemmeværnet

En 54-årig hjemmeværnsmand, der også er formand for en skytteforening i København, er sigtet for tyveri af næsten 5000 skarpe patroner fra Hjemmeværnet og for ulovlig besiddelse af tre pistoler og en riffel.

Han sigtes også for tyveri af mindst 270 kilo afskudte patronhylstre fra Hjemmeværnet, der kunne anvendes til genladning, som den 54-årige har tilladelse til at udføre.

Politiet slog til mod den 54-årige bopæl i på Københavns Vestegn den 25. juli, hvor det flød med skarp ammunition, magasiner, våbendele og adskillige knive. Hverken våben eller ammunitionen var korrekt opbevaret i våbenskabe.

Dagen efter blev den 54-årige varetægtsfængslet ved Retten i Glostrup. Han nægter sig skyldig og blev løsladt onsdag, men er fortsat sigtet i sagen.

– Han har i vidt omfang haft tilladelse til de ting, der er fundet, så spørgsmålet er mere, om de har været korrekt opbevaret eller ej, siger den sigtedes forsvarer advokat Knud Meden. Han lægger også vægt på, at Hjemmeværnet ikke har anmeldt den skarpe ammunition som stjålet.

Den 54-årige har været medlem af Hjemmeværnet siden cirka 1984, har jagttegn og er medlem af flere skytteforeninger og formand for den ene.

Tog ubrugt ammunition med hjem

Ifølge sin forklaring i grundlovsforhøret er han godkendt til at udstede midlertidige våben- og transporttilladelser til både sig selv og andre.

På bopælen fandt politiet tre pistoler af mærkerne Ruger, Infinity, Sig Sauer og en Ruger-riffel samt mindst 2485 skarpe patroner.

Den 54-årige forklarede i retten, at han tager ubrugt bortkastet ammunition fra skyttestævner med hjem, så den kan genbruges. Om pistolerne sagde han, at Rugeren tilhørte skytteklubben, hvor han er formand, og at han tog den med hjem for at reparere den.

Sig Saueren skulle han samme dag have solgt, fordi den tilhørte et medlem, der ikke længere kom i klubben. En lyddæmper til Rugeren havde han også tilladelse til.

Om Ruger riflen forklarede den 54-årige, at han havde hentet den fra opbevaringen i et skyttecenter. Riflen kom fra en våbenhandler, som den 54-årige arbejder for, og han havde søgt om tilladelse til riflen, men der var gået kludder i ansøgningen.

'Det roder hjemme hos mig'

I retten indrømmede han, at våben og ammunition var opbevaret ulovligt: – Man kan roligt sige, at det roder hjemme hos mig.

Den 54-årige forklarede, at han var psykisk belastet af problemer med sin kommune, der har inddraget hans kontanthjælp. I stedet har han levet af at sælge afskudte patronhylstre.

- Jeg har haft et hektisk forår og en lang periode med psykiske belastninger, sagde den 54-årige.

I ’ny og næ’ har han også solgt en ’skyder’ til en skytte, men har altid forventet, at de kom med en våbentilladelse, forklarede han ifølge retsbogen i grundlovsforhøret.

I retten kom det frem, at politiet havde oplysninger om den 54-årige fra en 'kilde'.

Højreradikal?

Den 54-årige sagde, at det var korrekt, at han havde været medlem af en historisk skytteforening, der var startet af nogle hjemmeværnsfolk fra hans gamle kompagni, hvor medlemmerne skød med gamle rifler.

'Den kilde har stykket mange forskellige ting sammen. Er man for eksempel højreradikal, hvis man stemmer på Dansk Folkeparti?, sagde den 54-årige i retten.

I grundlovsforhøret 26. juli fandt dommeren, at der var begrundet mistanke mod den sigtede for i hvert fald overtrædelse af våbenloven under skærpende omstændigheder og for tyveri af ammunition fra Hjemmeværnet.

Københavns politi har overtaget efterforskningen af våbensagen fra Vestegnens politi.

Hjemmeværnet ønsker ikke at kommentere sagen, så længe den er under efterforskning hos politiet, oplyser Hjemmeværnets presseafdeling.