Formanet af dommeren: Ændrede forklaring i voldssag

RETTEN I GLOSTRUP: En forurettet i en sag om vold og kidnapning ændrede sin forklaring i retten så voldsomt, at retsformanden fandt det nødvendigt at formane manden.

- Jeg bliver nødt til at afbryde dig og minde dig om, at du udtaler dig under strafansvar, lød det fra retsformand Dorte Nørby halvvejs inde i mandens forklaring.

I sagen er to brødre med kurdisk baggrund tiltalt for vold, trusler og frihedsberøvelse, der i følge anklageskriftet udspandt sig i tidsrummet fra 3. august omkring klokken 16.50 og frem til lidt over midnat.

I anklageskriftet lyder det, at offeret i sagen blev overfaldet på en Ingo-tankstation, der ligger ved Harald Nyborg på Gladsaxevej i Søborg. Her blev manden i første omgang slået og sparket, hvorefter han blev verfet ind bag i en bil og derefter kørt rundt på Sjælland.

Under køreturen blev han truet med en kniv og slået gentagne gange, lyder det i anklageskriftet.

Har forklaret sig til politiet

Sagen beror i høj grad på offerets egen forklaring. Og det var ligeledes manden selv, der i første omgang gik til politiet og anmeldte sagen.

Sagen begyndte i går, tirsdag. De to brødre nægter sig skyldige.

I forbindelse med anmeldelsen flugter mandens indledende forklaring med ordlyden i anklageskriftet. Til politiet har manden desuden forklaret, at de to brødre mente, at han skyldte dem 700.000 kroner for hash, og det var dette krav, der førte til overfaldet 3. august i fjor.

I alt drejede det sig om 60 kilo hash, som han, lød det i hans forklaring til politiet, havde fået af brødrene i kommission i 2014. Men politiet var kommet på sporet af sagen, og manden var dengang blevet anholdt og varetægtsfængslet.

Politiet tog hash

I den forbindelse tog politiet 55 kilo hash. Brødrene mente dog fortsat, at han skyldte dem penge for hashen, lød det i hans forklaring til politiet.

Men det var sludder og overdrivelse det hele, forklarede han tirsdag i retten:

- Jeg er kommet her for at fortælle sandheden. Jeg har tidligere overdrevet lidt, fordi jeg følte at politiet ikke tog mig alvorligt.

Han var rigtigt nok gået til politiet fordi han ville anmelde et voldsforhold. Under køreturen var han nemlig blevet slået nogle gange af en tredje mand, der også var med på turen.

Men han følte ikke, at politiet ville tage sagen alvorlig, hvis ikke den var saftig, forklarede han.

Erkender gæld

Det var korrekt, at han skyldte den ældste bror penge, men der var kun tale om 70.000 kr, som han havde lånt til et bilkøb. Pengene havde havde han aldrig betalt tilbage.

Tilfældigt var han 3. august i fjor stødt på storebroen ved Ingo-tanken på Galdsaxevej.

- Jeg får et venskabeligt klap på skulderen, og så får jeg overbalance og vælter og slår hovedet. Så hjalp han mig ind i sin bil, forklarede manden ved gårsdagens retsmøde.

Derefter havde de som gode venner kørt en tur rundt på Sjælland, før man til sidst havde sat ham af ved et gymnasium i Brønshøj nogle timer senere.

Det var under hans forklaring at dommeren følte det nødvendigt at formane ham. Det samme gjorde anklager Peter Rask, der påpegede, at mandens forklaring ikke engang var på linje med de to tiltaltes.

- Din forklaring stritter imod alt hvad du tidligere har forklaret, og hvad de tiltalte har forklaret, lød det fra anklageren i forbindelse med mandens forklaring.

Manden benægtede ligeledes, at han efterfølgende var blevet opsøgt af rockertyper derhjemme - eller på anden vis var blevet udsat for et pres.

Brødre erkender vold

Begge brødre forklarede sig ligeledes ved retsmødet. Her fortalte storebroren, at han havde lånt manden 70.000 kr. Og at at han gentagne gange siden havde forsøgt at skabe kontakt til manden, sådan at han kunne få sine penge.

3. august i fjor var han tilfældigt stødt på manden ved Ingo-tanken. Han havde ringet til sine lillebror, der var i nærheden, og som hurtigt kom til stedet. Storebroren var vred og havde slået manden et par gange. Så havde han hjulpet manden ind i sin bil, sådan at de kunne køre ham på hospitalet, fordi han blødte.

Manden ville dog ikke på hospitalet. I stedet var de kørt rundt for først at få noget at spise og siden at finde et andet hospital.

Sådan forklarede begge brødre.

To tilfældige vidner, der havde overværet episoden, forklarede til gengæld, hvordan de havde set to mænd slå og sparke en tredje mand. Derefter blev offeret kastet ind i en bil, der så kørte væk, forklarede det ene vidne.

Sagen fortsætter fredag, hvor der efter planen er dom.