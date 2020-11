Formodede bedragere løsladt efter kæmpe politi-koks

Tre formodede forbrydere nåede ikke at komme for en dommer i rette tid, og derfor har Københavns Politi fredag været nødt til at løslade dem. Selv om de tre efter anklagemyndighedens opfattelse burde være blevet fængslet.

Det drejer sig om en person, der er mistænkt i en større sag om bedrageri, og som har været efterlyst, og to personer, der er sigtet for svindel med lønkompensation efter coronahjælpepakkerne.

- Der var tale om et sammenfald af uheldige omstændigheder og misforståelser, der betød, at fremstillingerne ikke skete inden for fristen. Det er alvorligt og dybt beklageligt, og vi følger naturligvis op på episoden, lyder det fra chefanklager Ida Sørensen i en mail til Ritzau efter løsladelserne.

De tre blev anholdt torsdag, og anklagemyndigheden ved Københavns Politis advokatur for økonomisk kriminalitet havde vurderet, at de alle skulle varetægtsfængsles.

Fredag formiddag herskede der imidlertid nogen forvirring i Dommervagten i København, hvor de tre skulle fremstilles i grundlovsforhør. En sådan fremstilling skal ske senest 24 timer efter anholdelsen.

De to fra coronasagen var i første omgang ikke ankommet fra arresten til retten, så dommer Gitte Cordes besluttede sig for at gå i gang med de øvrige sager.

Kort efter ankom de to fra coronasagen alligevel. Det igangværende retsmøde blev udsat, og de sigtede blev ført ind i rette tid. Det vil sige inden klokken 10.09, hvor den første af dem blev anholdt.

Men der skulle også have været en arabisk tolk til stede. Sådan en havde politiet sendt bud efter, men tolken var ikke dukket op.

At fremskaffe en tolk er politiets opgave, og fraværet af en tolk kan ikke ligge de sigtede til last. Derfor instruerede Gitte Cordes anklagemyndigheden i, at de sigtede skulle løslades.

Lidt senere var den gal igen. Under et retsmøde bankede en betjent på og afbrød. En person var anholdt dagen før klokken 11.23, og skulle derfor stilles for en dommer inden da.

Gitte Cordes kiggede på sit ur og konstaterede, at klokken havde rundet 11.23. Og endnu engang måtte politiet løslade den sigtede.

Ifølge Ritzaus oplysninger drejer det sig om en mand, som i en periode har været sigtet i en større sag om bedrageri. Ham var det lykkedes at anholde torsdag, men nu er han altså på fri fod igen.

Dommervagten i København er indimellem ude for, at mange sigtede skal fremstilles på en dag. Og derfor er både politi, anklagemyndighed og byret vant til at håndtere de problemer, det kan give i forhold til tidsfristen.

For at overholde 24-timersfristen foregår det ofte på den måde, at dommeren efter at have hørt sigtelsen og den sigtedes stillingtagen, forlænger anholdelsen. I fagjargon siger man, at den sigtede bliver 'vendt'.

Senere samme dag bliver den sigtede stillet for dommeren igen, som så får præsenteret hele sagen og kan tage stilling til spørgsmålet om varetægtsfængsling.

Men selv om det at 'vende' en sigtet er normal procedure, så formåede Københavns Politi altså ikke at have formaliteterne på plads.

Konsekvensen er, at tre personer, som efter anklagemyndighedens opfattelse burde være bag lås og slå, i stedet er på fri fod.

Og ikke nok med det. De tre kan nemlig ikke umiddelbart anholdes og fremstilles igen. Det vil kræve, at politiet kan sigte dem for nye forhold, som kan begrunde en fængsling.