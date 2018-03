Formodet bankrøver anholdt få minutter efter røveri

Ved du noget om sagen, eller så du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

En 33-årig mand er anholdt efter kort biljagt. Manden mistænkes for at stå bag et røveri mod en Danske Bank-filial, der ligger på Adelgade i Hobro, fortæller Nordjyllands Politi.

- Røveriet skete ved 13-tiden i dag. Her fik vi anmeldelse om røveriet, hvor en gerningsmand truede sig til et pengebeløb, fortæller Anders Uhrskov, Nordjyllands Politi.

Patruljevogne blev hurtigt sendt til området, hvor røverens flugtkøretøj, en stjålet bil, blev spottet.

- Efter en kort eftersættelse af køretøjet lykkedes det for politiets patruljer at bringe dette til standsning, hvorefter den formodede gerningsmand blev anholdt af betjentene, fortæller Anders Uhrskov.

- Vi har styr på situationen, siger han og gør opmærksom på, at der stadig befinder sig et større politiopbud i og omkring Hobro.

- Det skyldes, at vi i øjeblikket er i gang med en større efterforskning. Vi skal afhøre vidner, og vi skal foretage forskellige tekniske undersøgelser, blandt andet en undersøgelse af selve gerningsstedet.

Den anholdte er lokal fra Hobro-området. Ved røveriet var gerningsmanden bevæbnet med et håndvåben.

Præcis hvor mange penge, det lykkedes røveren at få med fra banken, ved politiet endnu ikke.

- Af principielle årsager er det heller ikke noget, vi melder ud, når vi har overblik, siger Anders Uhrskov.