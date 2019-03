Formodet gerningsmand bag moskéangreb fængsles

Brenton Tarrant, der er sigtet for at stå bag moskéangreb i New Zealand fredag, skal blive i fængslet indtil 5. april. Det beslutter retten i Christchurch ifølge nyhedsbureauet AFP og BBC.

Det fremgår ikke, hvordan den 28-årige mand forholder sig til drabssigtelsen, eller om han valgte at udtale sig i retten.

5. april skal retten igen vurdere, om den formodede gerningsmand bag skudangrebene, der indtil videre har kostet 49 personer livet, skal forblive fængslet.

Yderligere tre personer er anholdt i sagen om drabene, men de ventes ikke at blive fremstillet for en dommer foreløbigt.

