Formodet gerningsmand bag ni skuddræbte i Tyskland er død

Følg Ekstra Bladets livedækning af situationen i den tyske by Hanau nederst i denne artikel.

Politiet har fået fat i den formodede gerningsmand, man mistænker for onsdag aften at have skudt og dræbt ni personer i den tyske by Hanau i delstaten Hessen.

Personen viste dog ingen livstegn, der politiet fandt ham.

Det skriver tysk politi på Twitter.

'Den formodede gerningsmand blev fundet livløs på sin adresse i Hanau. Politiets specialstyrker opdagede også et andet lig på stedet', skriver de.

Dødstallet for den blodige aften runder altså 11, da der udover den formodede gerningsmand også blev fundet et andet lig. Hvem den anden person er, har politiet ikke frigivet nogen informationer om.

Politiet bliver ved med at undersøge sagen, skriver de videre i tweetet.

Der er i øjeblikket ingen tegn på, at der skulle være flere gerningsmænd, mener politiet.

Vandpibecaféer angrebet

Politiet bekræftede onsdag, at otte personer var døde efter flere skyderier. Det tal er altså torsdag morgen blevet opjusteret til ni.

Ifølge flere tyske medier, blandt andre Bild, blev skuddene affyret mod to vandpibecaféer.

Første skud blev affyret i bydelen Heumarkt omkring klokken 22, hvor en mørk bil kørte fra stedet. Senere blev der fyret skud i bydelen Kesselstadt ved området omkring Kurt-Schumacher-Platz.

Onsdag aften og de tidligere nattetimer til torsdag søgte politiet stadig efter gerningsmanden.

Politiet var massivt til stede og satte ind blandt andet ind med en helikopter.

Klokken 05.03 bekræftede politiet, at de havde fundet den formodede gerningsmand livløs. Hvornår politiet fandt frem til ham på sin adresse, er endnu uklart.

Politiet har ikke meldt noget ud om, hvem de dræbte er, ligesom der heller ikke er nogen meldinger om motivet bag skyderierne.