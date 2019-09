Formodet hvidvask: Hollandsk storbank undersøges

Hollandske myndigheder har startet en undersøgelse af formodet hvidvask gennem ABN Amro, der er en af landets største banker.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne mener, at ABN Amro har været for langsom eller helt har undladt at indberette mistænkelige overførsler.

Derudover har banken ikke været god nok til at undersøge mistænkelige kunder. Desuden burde banken helt have kappet båndet til visse kunder. Det er ikke oplyst, hvilken tidsperiode der er tale om.

På aktiemarkedet falder ABN Amros aktie med omkring ti procent torsdag, da flere investorer frygter en bøde lig med den på 5,8 milliarder kroner, som den hollandske bank ING Groep fik sidste år i en sag om hvidvask.

Efter bøden til ING Groep varslede den hollandske centralbank, at de øvrige banker var for sløve til at forhindre hvidvask.

- Undersøgelsen skal ses i lyset af sidste års advarsel. Vi står ved den advarsel, og denne undersøgelse understreger, at de her problemstillinger endnu ikke er helt løst, siger Tobias Oudejans, talsmand for centralbanken, til Reuters.

ABN Amro understreger, at det er klar over, at hvidvaskforebyggelse er et område, hvor banken har brug for at stramme op.

- Det er en topprioritet for os. Vi skal altid gøre det bedre, men vi har også hele tiden været klar over, at en efterforskning som denne kunne opstå, siger talsmand Jeroen van Maarschalkerweerd til Reuters.

De hollandske myndigheders undersøgelse kommer, dagen efter at tyske myndigheder slog til med en ransagning mod Deutsche Banks hovedkvarter i Frankfurt.

Den tyske undersøgelse har relation til den store hvidvasksag i Danske Banks estiske filial, der gennem en årrække havde et samarbejde med Deutsche Bank.

