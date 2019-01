Formodet røver efterlyst: Truede butikspersonale med hammer

En ung mand truede ifølge politiet i begyndelsen af året butikspersonale i et supermarked med en lægtehammer. Nu beder de om hjælp til at finde ham

Kender du manden på billedet, eller har du oplysninger om et røveri mod en Rema 1000 i Søborg, der blev begået søndag 6. januar?

Så vil Københavns Vestegns Politi gerne høre fra dig.

I forbindelse med røveriet, der blev begået klokken 21.19, efterlyser politiet hjælp til at identificere en formodet gerningsmand fra røveriet mod Rema 1000 på Gyngemose Parkvej i Søborg ved København.

Under røveriet var manden bevæbnet med en rusten, sort lægtehammer med rødt skæfte, som han angiveligt brugte til at true personalet til at udlevere et mindre kontantbeløb.

Ifølge politiet både ankom han og forlod stedet i løb.

Politiet beskriver den efterlyste som en dansktalende mand af mellemøstligt udseende. Han vurderes til at være mellem 17 og 20 år gammel, 170-175 cm høj og almindelig af bygning.

Han var iført en mørkegrå hættetrøje, sort hus af mærket BLS Hafnia, sort vest af mærket North Face, sort halsedisse, sorte handsker og sorte bukser.

Hvis du kan genkende manden på billedet eller har andre oplysninger i sagen, kan du ringe til Københavns Vestegns Politi på 43 86 14 48.