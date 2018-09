Formodet spritbilist fra Hurup fængslet efter dødsulykke

Retten i Holstebro har søndag varetægtsfængslet en 59-årig mand for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Manden var lørdag aften indblandet i en ulykke på Hovedvejen ved Barslev på halvøen Thyholm, som kostede en 57-årig kvinde fra Varde-egnen livet. Ifølge politiets sigtelse var manden fuld.

- Vi venter på at få svar på en blodprøve med hensyn til promillens størrelse, men der er foretaget en screeningstest, som indikerer, at han har været spirituspåvirket, fortæller vagtchef Anders Olesen fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Straffeloven skelner mellem uagtsomt manddrab og uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder. Og der er stor forskel, hvad straffen angår.

Normalt straffes uagtsomt manddrab kun med bøde - dog kan en fængselsstraf på op til fire måneder komme på tale. Men i sager, hvor der også er tale om spritkørsel, så er udgangspunktet en fængselsstraf på ét års fængsel og opefter.

Den 59-årige mand, der kommer fra Hurup i Thy, var ikke selv til stede ved søndagens retsmøde.

- Han er indlagt på hospitalet og er for slemt tilskadekommen til at kunne møde i retten. Det er dog ikke livstruende, fortæller Anders Olesen.

Når den 59-årige er i stand til at møde i retten, vil han blive fremstillet i grundlovsforhør på ny, hvor han vil få mulighed for at afgive forklaring i sagen.

Retten i Holstebro har bestemt, at manden foreløbig skal være frihedsberøvet frem til den 24. september. Så længe manden er indlagt, vil frihedsberøvelsen foregå på hospitalet. Det kaldes at være fængslet i surrogat.