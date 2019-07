Forsker forsvandt sporløst: Nu er hun fundet død i en grotte

Liget af den 59-årige amerikanske forsker Suzanne Eaton blev mandag 8. juli fundet i en grotte på den græske ø Kreta. Hun forsvandt allerede sporløst 2. juli, mens hun deltog i en videnskabelig konference udenfor storbyen Hania. Hendes kolleger mente, at hun var taget ud for at løbe en tur i det naturskønne område, fordi både hendes pas, penge og alle vigtige ting stadig befandt sig på hendes værelse. Kun en ting manglede, nemlig hendes løbesko.

Liget af Suzanne Eaton blev fundet i en grotte i området Xamoudochon ca. 10 kilometer fra det sted, hvor hun sidst var blevet set.

Det skriver flere medier heriblandt NBC, Reuters og The National Herald

(artiklen fortsætter under billedet)

Udover at være en fremragende videnskabsmand, var Suzanne Eaton også en god løber og havde sort bælte i taekwondo. (Foto: Privatfoto)

Suzanne Eaton, der er molekylærbiolog på Max Planck Insituttet på universitet i Dresden i Tyskland, efterlader sig mand og to sønner. Hendes ægtemand er den britiske forsker Tony Hyman.

Umiddelbart efter Suzanne Eatons forsvinden, blev hun meldt savnet af sine kolleger. Herefter begyndte politiet og mange frivillige en storstilet eftersøgning i området. Suzanne Eatons ægtemand ,Tony Hymann, og hendes to sønner fløj også til Kreta for at medvirke i eftersøgningen af Suzanne. På Facebook blev der også oprettet en gruppe med navnet 'Searching for Suzanne'.

I går meldte den amerikanske regering ud, at de var bekendt med, at der var fundet et lig af en amerikansk statsborger, og de forsikrede, at de samarbejdede med de lokale myndigheder.

Dødsårsagen endnu uopklaret

En udtalelse fra Max Planck Instituttet har også oplyst om, at myndighederne på Kreta netop nu er ved at undersøge, hvad der var årsagen til Suzanne Eatons dødsfald.

'Vi er meget chokerede og ulykkelige over den her tragiske hændelse. Suzanne var en fremragende og inspirerende forsker. En kærlig hustru og mor. Hun var en god atlet og en vidunderlig person, der var meget elsket af os. Tabet af Suzanne er ubærligt'.

Max Planck Instituttet beskrev ligeledes Suzanne Eaton som en ledende videnskabsmand på sit område, der havde en doktorgrad i mikrobiologi fra Universitetet i Californien. Hun var også en ganske god løber og havde sort bælte i taekwondo.