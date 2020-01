Forskere slår alarm: Sars-udbrud i Kina

Antallet af personer, som kan være smittet med et nyt Sars-lignende virus i Kina, er sandsynligvis markant højere end det, der officielt er meldt ud. Det fremgår af en artikel offentliggjort fredag af forskere ved Center for Global Smitsom Sygdom og Analyse i London.

Mens de kinesiske myndigheder har oplyst, at mindst 41 mennesker er blevet smittet med virusset, sætter forskerne tallet til 'langt over 1000'.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Foto: Ritzau Scanpix

Foto: Ritzau Scanpix

Det er dog ikke kun i Kina, at en farlig virus er ved at sprede sig. I Tjekkiet er en farlig variant af fugleinfluenza medført, at seks høns på et landbrug er blevet smittet med virus H5N8, oplyser myndighederne i Tjekkiet.

- Seks høns på et landbrug i det centrale Tjekkiet er smittet med virus H5N8, oplyser den officielle veterinærmyndighed i landet.

Det er det første tilfælde af sygdommen i Tjekkiet i flere år.

Siden begyndelsen af januar er der blevet konstateret flere tilfælde af virusset i Polen, Slovakiet, Ungarn og Rumænien.

Titusinder af gæs, kalkuner og kyllinger er blevet aflivet på de berørte farme for at undgå videre udbredelse af virusset.

For tre år siden førte virusset til aflivningen af næsten 100.000 fugle i Tjekkiet.

Det stærkt smitsomme virus er fundet på en lille kyllingefarm i byen Stepanov nad Svratkou. Byen ligger 20 kilometer nordøst for Brno, der er landets næststørste by.

Hele bestanden af kyllinger på landbruget er blevet slået ihjel.

Virusset er formentlig blevet spredt af vilde fugle, og det kan blive spredt over store afstande af trækfugle.

Der er blevet oprettet en særlig beskyttelseszone i den centrale del af Tjekkiet, efter at virusset er blevet konstateret.