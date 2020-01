Forsøg på bankrøveri: Politi efterlyser gerningsmand

En person har forsøgt at begå røveri mod en Danske Bank-filial. Han er nu eftersøgt af politiet

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Fredag eftermiddag har en mand forsøgt at udføre et røveri mod Danske Bank på Bagsværd Hovedgade i Bagsværd.

Gerningsmanden truede personalet med en pistol, men hans foretagende mislykkedes, og han tog derefter flugten i retning mod Bagsværd Station.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

Her fortæller vagtchef Thomas Christensen, at ingen personer er kommet noget til under røveriet.

- Han er heller ikke kommet derfra med udbytte. Han er blevet set løbe mod stationen efterfølgende. Har man set manden, må man meget gerne ringe 114.

Thomas Christensen oplyser videre, at man fik anmeldelsen klokken 15.17.

- Der er tale om en udenlandsk mand af østeuropæisk udseende på cirka 180 centimeter. Han er iført en rød/orange jakke og lyse jeans, siger vagtchefen.

Han opfordrer alle, der har været i området mellem klokken 15 og 15.30, til at kontakte politiet, hvis de har set manden.