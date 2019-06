Forsøgt kvalt på åben gade foran 20 vidner: - Ingen hjalp mig

En tidligere britisk soldat, der har været i militærtjeneste sammen med selveste prins Harry, væmmes over, at ingen ringede efter politiet, da han på åben gade i byen Birmingham var tæt på at blive kvalt af en fremmed mand, der angreb ham fuldstændigt uprovokeret.

Den 32-årige James Wharton fortæller til Birmingham Mail, at der var omring 20 vidner til overfaldet, som ikke rørte en finger for at hjælpe ham, så han selv måtte forsvare sig og kæmpe for sit liv.

Det skriver flere medier heriblandt Birmingham Mail, Veterans Foundation og Metro

Den voldelige episode fandt sted den 24. juni klokken 09.00 om morgenen. Wharton mener, at den fremmede mand pludselig blev voldelig, fordi han mente, at Wharton havde kigget på ham på en forkert måde.

- Hvad sker der med det her samfund. Jeg væmmes ved, at folk var fuldstændig ligeglade. Ingen kom frem for at hjælpe mig. Ingen. Ikke engang den vinduespudser, der stod og pudsede vinduer, mens jeg lå på gaden og var ved at blive kvalt af en fremmed mand, siger James Wharton.

Manden startede ifølge James med at råbe: Hvad er dit problem. Hvad fanden glor du på? Og herefter råbte han alle mulige sexistiske og truende ting mod Wharton, der er homoseksuel.

Da den fremmede mand endelig gik, tog James et billede af ham, som han ville indlevere til politiet. Men desværre opdagede manden, at han blev fotograferet, og så gik han fuldstændigt amok. Han skubbede James ind i en taxa og slyngede ham hårdt ned mod jorden. Og her begyndte han at tage et farligt kvælertag på James' hals.

I en udtalelse fra Politiet i West Midlands lyder det:

'Politiet er i øjeblikket ved at efterforske en sag, hvor en mand blev overfaldet, da han gik ned ad Dudley Street i Birmingham klokken 09,00 den 24. juni. Offeret blev grebet omkring halsen af en fremmed mand. Gerningsmanden stak af, og efterfølgende er vidner blevet afhørt,'

(artiklen fortsætter under billedet)

Her ses prins Harry under sin tid i militæret. (Foto: Alamy Stock Photo)

Blev reddet af prins Harry

Det er ikke første gang, at James Wharton har været i de britiske medier. Han skabte forsider i 2013, da han overfor pressen afslørede, at selveste prins Harry havde reddet ham fra et homofobisk angreb, der blev begået mod ham fra seks andre soldater.

Dengang flygtede James fra overfaldet og kontaktede straks sin militære chef prins Harry. James fortalte prins Harry, at han frygtede, at han ville blive myrdet af sine angribere.

Ifølge James svarede prins Harry dengang kontant: 'Okay. Jeg skal nok sørge for at få orden i den her sag en gang for alle'.

Herefter advarede prins Harry gruppen på seks soldater om, at de ville blive mødt med strenge straffe, hvis de på nogen ville fortsætte med at genere James. Og herefter fik James fred.