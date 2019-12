Forsøgt voldtaget i Københavns Lufthavn: Bed manden i fingeren

24-årig var angiveligt psykisk syg, da han ifølge tiltalen forsøgte at voldtage kvindelig ansat på et toilet

En kvindelig medarbejder i Københavns Lufthavn i Kastrup blev overrasket af en voldtægtsmand på et offentligt toilet ved Burger King i terminal 3.

Han trængte ind i toiletbåsen, tog halsgreb på kvinden og holdt hende for munden, da hun begyndte at skrige. Først da hun bed manden i den ene tommelfinger, gav han op og flygtede.

En 24-årig mand, der nu er tiltalt for voldtægtsforsøget, er psykisk syg, og derfor skal han dømmes til psykiatrisk behandling.

Når han engang er rask, skal han udvises af Danmark for bestandigt. Sådan lyder kravet fra anklagemyndigheden, når den 24-årige stilles for Københavns Byret den 7. januar.

Han nægter sig skyldig i voldtægtsforsøget, der skete 8. juni klokken 7.15. Den 24-årige blev anholdt dagen efter, da politiet havde offentliggjort fotos af ham fra lufthavnens overvågning.

I grundlovsforhøret forklarede den 24-årige dengang, at han skulle på toilettet, da kvinden var på vej ud, og hun blev bange, så hun skreg op.

’Tænkte ikke på sex’

– Jeg tænkte slet ikke på sex. Jeg ville bare have, at hun skulle holde kæft, sagde han.

Ifølge tiltalen spærrede den 24-årige vejen for kvinden. Han tog fat i hendes skulder med den ene hånd og befølte hende i skridtet med den anden hånd.

Så tog han halsgreb på kvinden, og da hun forsøgte at vride sig fri, væltede han hende om på gulvet, tog igen halsgreb og holdt hende for munden. Men det lykkedes hende så at bide manden i fingeren.

Fire vidner så kvinden flygte fra toilettet, mens hun råbte ’han overfalder mig, han overfalder mig'. To vidner fulgte efter manden til lufthavnens togstation, hvor han steg på et tog mod Østerport.

Den 24-årige har boet i Danmark i flere år: – Jeg arbejder ikke, jeg går ikke i skole. Jeg laver ikke noget, sagde han dengang i dommervagten. Han havde inden voldtægtsforsøget flere gange været i kontakt med det psykiatriske system.

Anklagemyndigheden nedlægger under retssagen påstand om, at der ikke sættes en tidsfrist på, hvor længe den 24-årige skal være under psykiatrisk behandling. Kriminalforsorgen skal i samråd med overlægen træffe beslutning om at genindlægge den 24-årige, hvis det skønnes nødvendigt.