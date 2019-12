Forsøgte at bestikke betjent med 100.000

En mand fra Aarhus forsøgte at bestikke sig ud af en fartbøde ved at tilbyde betjenten 100.000 kroner. Det har nu kostet ham en fængselsstraf

Et hel-kikset forsøg på at sno sig uden om en fartbøde, har netop kostet en 24-årig mand fra Aarhus 20 dages ubetinget fængsel, en bøde på 6000 kroner samt en frakendelse af kørekortet i et halvt år ved retten i Viborg.

Det skriver Århus Stiftstidende.

Manden blev 11. januar i år målt til at køre 131 kilometer i timen på en strækning, hvor man maksimalt må køre 70 kilometer i timen.

100.000

Da en betjent efterfølgende stoppede manden, og meddelte ham, at han kunne se frem til en bøde på grund af den høje fart, kom den 24-årige med et gavmildt tilbud, som betjenten dog godt kunne sige nej til.

Efter først at have oplyst et falsk CPR-nummer, tilbød den unge mand betjenten 100.000 kroner, hvis han ville gå med til ikke at sigte ham for fartovertrædelsen.

Den 24-årige blev derefter gjort opmærksom på, at sådan et tilbud er ulovligt i henhold til straffeloven. På trods af advarslen, valgte manden alligevel at gentage sit tilbud.

Det har nu altså kostet ham en dom, som i øvrigt også tog stilling til, at den 24-årige, inden han blev stoppet, kørte frem i et kryds uden at standse, selvom der var fuldt optrukket linje på vejen samt et stopskilt.

Den unge mand, som kommer fra Aarhus, er tidligere straffet for blandt andet trusler og brud på færdselsloven. Retten lagde i domsafsigelsen vægt på mandens tidligere straffe.