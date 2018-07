Forsøgte at løbe væk fra politiet - blev alligevel skudt

Politiet i Minneapolis, USA, har offentliggjort en video, hvor man kan se to betjente skyde en sort mand, mens han forsøger at løbe væk. Det skriver Associated Press.

Videoklippet, der er filmet med betjentens kropskameraer, viser, at den mistænkte - 31-årige Thurman Blevins - bliver skudt ned bagfra, mens han løber væk fra betjentene.

Datoen var 23. juni, og betjentene Justin Schmidt og Ryan Kelly havde reageret på et opkaldt til alarmcentralen om, at en mand havde affyret skud op i luften.

Da betjentene ankom til stedet, rejste Blevins sig op og løb væk. I den ene hånd holdt han tilsyneladende et skydevåben, men det har vidner senere sået tvivl om.

- Stop, stop, hænderne op. Jeg fucking skyder, råber betjentene.

- Jeg har intet gjort. Lad mig være, råber Blevins tilbage og fortsætter i løb med betjentene i hælene.

Da han drejer ned ad en gyde, bliver han skudt.

Betjentene havde eftersat den mistænkte Thurman Blevins, der endte med at blive dræbt af flere skud. Foto: AP

Politiet oplyser, at både Kelly og Schmidt åbnede ild. En obduktion viser, at Blevins blev ramt af flere skud. Betjentene fandt en pistol ved den mistænkte.

Sydnee Brown, Blevins fætter, siger til avisen Star Tribune, at videoen bekræfter, at der ikke var nogen trussel mod politiet.

- Han fortjente ikke at dø. Han var ikke en trussel. De anså ham ikke for at være et menneske, siger han.

Mens sagen undersøges, er Kelly og Schmidt på betalt orlov. Lokale aktivister planlægger at holde en demonstration i protest mod politiets håndtering af sagen.

Politichef i Minneapolis, Medaria Arradondo, oplyser, at han ikke vil kommentere sagen, mens den efterforskes.