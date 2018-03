Forsvar: Hårdt for Peter Madsen at være sammen med Kims familie

Peter Madsen skulle både forholde sig til skiftende forklaringer, obduktions-rapporten og Kim Walls pårørende, da han i dag sad på anklagebænken I Københavns Byret tiltalt for drabet på den svenske journalist.

Og det har bestemt ikke været nogen nem dag for Peter Madsen, oplyste hans forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, efter retsmødet.

Peter Madsens forklaring: Sådan døde Kim Wall

- Min klient har reageret på, at han har skulle sidde i samme rum som pårørende til Kim Wall, at blive konfronteret med billederne og få tingene smækket op på en skærm. Det er hårdt for ham, og det skal man ikke negligere. Det er også hårdt for ham at sidde i den her situation og med de her oplysninger, sagde hun efter retsmødet.

- Han havde ikke en god dag, og jeg kan godt forstå, at det ikke har været rart at blive konfronteret med de her oplysninger, siger hun, da hun kom ud af Københavns Byrets bagindgang.

Kim Walls forældre var begge til stede under retsmødet, hvor Jakob Buch-Jepsen blandt andet fremlagde obduktionsrapporten.

Ubådssagen overblik: Dagens retsmøde på to minutter

Løj for at beskytte

Peter Madsen blev desuden konfronteret med sine mange skiftende forklaringer, han er kommet med, siden sagen startede i august 2017.

Peter Madsen fortalte, at han løj over for politiet, fordi han ville beskytte omverden mod, hvad der er sket.

- Det er en meget, meget grum partering, som jeg ikke har lyst til at dele med nogen mennesker. Jeg har ikke lyst til, at det nogensinde skulle komme frem. Jeg vidste, at hun var død og ikke kom tilbage. Jeg ønskede at sige, 'det siger en, to, tre, bam, og så var det slut', sagde Peter Madsen i retten.

- Hvis I ikke var lykkes med de ting (politiets efterforskning red.), så havde jeg fastholdt min forklaring. Jeg vil gerne skåne verden og de pårørende for sandheden, sagde han.

Peter Madsen: Derfor løj jeg

Døde af gasser

Ifølge Peter Madsens forklaring så døde Kim Wall, fordi hun blev kvalt af varme udstødningsgasser i ubåden, mens han stod på dækket.

- Jeg starter kompressoren og starter de to motorer op, men jeg har ikke taget anden halvdel af tjeklisten med. Jeg starter den op uden at lukke dræn-ventilen, der gør, at der ikke kommer udstødningsgasser ind i ubåden, fortalte Peter Madsen.

- Da jeg vender mig for at åbne lugen starter de mest forfærdelige minutter i mit liv. Jeg kan ikke åbne lugen, fordi motoren suger luft.

Da han igen kom ned i ubåden, lå Kim Wall på bunden.

- Da jeg kravler ned og finder Kim Wall livløs, går jeg på knæ ved hende og dasker hende på kinderne, sagde han.

Han konstaterer, at hun efterfølgende er død.

Udover drab er Peter Madsen tiltalt for at have mishandlet Kim Wall. Han nægter sig skyldig i begge forhold, men erkender parteringen.

Der er afsat 12 dage til retssagen, og der forventes at blive afhørt omkring 37 mennesker.