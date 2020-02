Forsvarer efter dom: - Det er drabet uden motiv

- Chokeret og overrasket, men ellers fattet.

Sådan beskriver Mai-Britt Storm Thygesen sin klient Alexander Findanis' reaktion, efter han tirsdag blev idømt livstid for drabet på radioværten Nedim Yasar, der var tidligere bandekriminel på den københavnske vestegn.

- Vi er selvfølgelig ikke tilfredse med dommen, og derfor ankede vi stedet, siger hun.

Alexander Findanis blev dømt for at have affyret de dræbende skud, mens hans ven Martin Binni Svanberg blev dømt for at have kørt flugtbilen. Begge har nægtet sig skyldige hele vejen igennem sagen.

- Det er en speciel sag, hvor anklagemyndigheden ikke har fremlagt noget motiv, og hvor der heller ikke er fundet noget som helst sammenhæng mellem min klient og den dræbte, vurderer advokaten.

Nedim Yasar blev dræbt en aften i november 2018 på Hejrevej i Københavns Nordvestkvarter. Det skete efter, at han havde deltaget i receptionen på bogen 'Rødder' der omhandler hans tidligere kriminelle liv.

I forhold til dommen har advokaten flere indvendinger:

- For det første mener jeg ikke, at der overhovedet var beviser nok til at blive dømt. For det andet har der været en mangel på hårde beviser i sagen. Intet gerningsvåben, intet dna, ingen fingeraftryk og intet krudstslam.

- Og det gør, at man efter min opfattelse bør være ekstremt opmærksom, når man vurderer beviserne i sagen. Her burde man nøje have haft de grundliggende retssikkerhedsmæssige principper for øje om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, mener Mai-Britt Storm Thygesen.