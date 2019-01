Forsvarer for løsladt rocker: Jeg er nødt til at ryste på hovedet

Dommeren i Retten på Frederiksberg var kontant, da han valgte at løslade en 35-årig rocker fra Satudarah, der blev krævet fængslet for drabet på den tidligere bandeleder og radiovært Nedim Yasar på Hejrevej i København.

Der var ikke tilstrækkelig begrundet mistanke om, at han var skyldig i sigtelsen, og dommeren afviste også at opretholde anholdelsen i 3 gange 24 timer.

Anklageren kærede kendelsen til Østre Landsret, som oplyser, at de stadfæstede løsladelsen i går.

Ulrik Sjølin, der er forsvarer for den 35-årige rocker, er kritisk over, at anklagemyndigheden overhovedet fremstillede hans klient.

- Jeg er nødt til at ryste på hovedet af det her. Det er altså alvorligt at fremstille en mand for drab, og efter min bedste opfattelse er det virkelig en fisketur, siger han.

Drabssigtet rocker løsladt

- Kan du uddybe det?

- Det kan jeg ikke, fordi sagen kører bag lukkede døre. Men jeg kan sige så meget, at jeg ville aldrig have fremstillet en mand på det grundlag. Det er min syvende drabssag på fire år, så jeg kan godt se, hvornår der er noget i sagen, og hvornår der ikke er, siger Ulrik Sjølin, der selv har en fortid som anklager.

Han påpeger, at der ikke skal meget til for at varetægtsfængsle i Danmark.

- Min tiltro til systemet i forbindelse med varetægtsfængsling kan ligge på et meget lille sted. Så man forbereder alting sin klient på, at det godt kan være, du kommer til at sidde i fængsel i et halvt års tid, fordi det er så nemt at varetægtsfængsle, men du bliver i hvert fald ikke dømt, siger han.

Ny anholdelse i sag om drab på tidligere bandeleder

- Kan man ikke omvendt sige, at retssystemet virker, for han blev jo løsladt?

- Jeg er enig i, at det er heldigt, at det fungerer i dette tilfælde, men det kunne lige så godt være gået den anden vej. Han sidder jo der som en tatoveret rockertype, som ingen har sympati for, og det er jo trods alt drab.

Ved grundlovsforhøret begærede anklageren lukkede døre med henvisning til, at der var tale om et drab under efterforskning, hvor han ville komme ind på både mistankegrundlaget og den fremadrettede efterforskning.

Selve grundlovsforhøret varede omkring to timer.

- Det virker umiddelbart lidt uhensigtsmæssigt at fremlægge en stor mængde efterforskningsmateriale for ham bag lukkede døre, når man netop efterforsker i det miljø, og han nu er på fri fod....

- Ja, nu er der ikke noget galt for, at jeg sætter mig ned med min klient og gennemgår de her ti ringbind, jeg har fået udleveret, hvilket jeg har tænkt mig at gøre en af de kommende dage. Han har jo krav på at vide, hvad der er i sagen mod ham, siger Ulrik Sjølin og fortsætter:

- Hvis min klient går fra mit møde og går ud og siger, at 'det de har er det og det', så er der ikke nogen, der kan stoppe ham i det. Det er en underlig situation, at man brænder sin efterforskning af på noget, der er så tyndt, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra anklageren.