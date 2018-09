Forsvarer for tiltalt for Madsen-vold: Han handlede i nødværge

Den 18-årige tiltalte tager det 'stille og roligt', at han er blevet tiltalt for vold mod tidens mest omtalte fange

Det er bestemt ikke hver dag, at sager om simpel vold rammer forsiden, men det er noget andet, når offeret er tidens mest omtalt fange - nemlig den drabsdømte Peter Madsen, der i disse dage kæmper mod den livstidsdom, han blev idømt i Københavns Byret for drab på Kim Wall.

I dag blev anklageskriftet mod en 18-årig mand offentliggjort. Her står han tiltalt for simpel vold mod Peter Madsen i Storstrøm Fængsel på Falster. Men den tiltalte mener ikke, at anklageskriftet er udtryk for, hvad der virkelig skete i fængslet.

Tiltalt for vold mod Madsen: Her er anklagen mod 18-årig

- Han nægter sig skyldig og mener, at det har været i nødværge, det, der er sket, siger advokat Nima Nabipour, der er forsvarer for den 18-årige og fortsætter:

- Han erkender dog de faktiske omstændigheder. At der er foregået en eller anden form for vold det sted, hvor det foregik, men han mener ikke, at han er strafferetlig ansvarlig.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der en indsat mere til stede, da Peter Madsen, ifølge anklageskriftet, blev overfaldet af den 18-årige. Det vil advokaten dog ikke bekræfte.

- Der vil være noget vidneførsel i sagen, men hvem det er præcist, det vil jeg helst ikke komme ind på på nuværende tidspunkt.

Hurtig for retten

Han fortæller, at de er i dialog med retten om at få sagen berammet hurtigst muligt inden for nærmeste fremtid.

Advokaten ønsker ikke at fortælle nærmere, hvad der skal være gået forud for, at hans klient, ifølge sin forklaring, følte sig nødsaget til at handle i nødværge.

- Nej, så vil jeg komme ind på hans forklaring, som han har afgivet til politiet. Til hovedforhandlingen vil han gerne afgive forklaring om de nærmere omstændigheder, siger Nima Nabipour og tilføjer, at han ikke mener, at der var en forudgående dårlig stemning mellem hans klient og Peter Madsen.

- Der er heller ikke nogen særlig grund til, at han sidder sammen med ham. Det, tror jeg, er tilfældigt.

- Det er jo en simpel voldssag, som bliver ekstra spændende, fordi det er Peter Madsen. Har du snakket med ham om den særlige interesse, der er?

- Han tager det meget stille og roligt. Han siger, at det er en sag, og vi skal i retten med den, og han vil rigtig gerne afgive sin forklaring omkring, hvad der efter hans opfattelse er sket, siger han.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i den unge mands seneste dom fra august i år, hvor han blandt andet blev dømt for flere tilfælde af vold. Her var han også repræsenteret af Nima Nabipour. Det har forsvareren dog ingen kommentarer til.

- Jeg ved ikke, hvor du ved fra, at han har haft mig tidligere. Hans fortid har jeg ikke nogen bemærkninger til.

- Jeg undrer mig over, at en ung mand som ham sidder på Storstrøm Fængsel?

- Det tror jeg ikke, der er noget særligt ved, for der er flere af mine klienter, der er rykket til Storstrøm fra andre arresthuse. Jeg ved ikke, om det er noget med kapacitet, men der er da flere fra Vestre og andre steder i Københavns-området, der er blevet rykket til Storstrøms Fængsel. Jeg tror, at det er noget med plads at gøre, siger han.