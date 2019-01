Forsvarer frygter for Said Mansours skæbne i Marokko: - Han er bange

Terror-dømte Said Mansour er sikker på, at der vil ske ham noget i Marokko

Den terrordømte Said Mansour, 58, kendt som 'Boghandleren fra Brønshøj', er på vej til Marokko i et fly to et halvt år efter, at Højesteret i juni 2016 frakendte ham sit danske statsborgerskab og udviste ham for bestandig.

Nu frygter hans danske forsvarer, advokat Eigil Strand, for Said Mansours skæbne, når han lander i Marokko.

Udsendelsen i dag kom bag på advokaten: - Jeg var ikke orienteret på forhånd. Jeg har tidligere spurgt politiet om de ville oplyse mig på forhånd om et udrejse-tidspunkt, men det har politiet afvist med henvisning til sikkerheden, siger Eigil Strand til Ekstra Bladet.

Said Mansour er for længst færdig med at afsone straffen på fire års fængsel for terror-propaganda, som han blev idømt i juli 2015 i Østre Landsret, men han har siddet varetægtsfængslet frem til i dag på udlændingeloven, fordi han ikke længere har lovligt ophold i Danmark.

Fængslingsfristen skulle ellers forlænges i et retsmøde på tirsdag.

'Han er bange'

Advokat Eigil Strand talte senest med Said Mansour i fængslet før jul.

- Han siger, at han er bange for at komme til Marokko. Han er sikker på, at der vil ske ham noget, siger Eigil Strand. Marokko er kendt for at slå hårdt ned på kendte terrorister, og spørgsmålet er nu, om Marokko vil forsøge at retsforfølge Said Mansour.

- Han er en kendt figur i Marokko, som givetvis kender alt til hans sag i Danmark. Jeg håber personligt, at der ikke sker ham noget, men han vil nok blive taget imod af myndighederne og tilbageholdt i en arrest nogle dage, indtil de marokkanske myndigheder har vurderet, hvad der skal ske med ham, siger Eigil Strand.

Advokaten er sikker på, at der er indgået en politisk aftale mellem Danmark og Marokko.

- Han er jo udvist af Danmark for bestandigt, og de danske myndigheder har tidligere vurderet, at der ikke er nogen risiko ved at sende ham til Marokko. Men vi har fortsat haft en række indsigelser mod en udsendelse, og den væsentligste er, at der stadig er en risiko for, at han vil lide overlast i Marokko, siger Eigil Strand.

Said Mansour er to gange straffet for at agitere for terror. I 2007 fik han tre et halvt års fængsel, men da han kom på fri fod, fortsatte han, hvor han slap.

Østre Landsret lagde ved dommen på fire års fængsel vægt på omfanget, karakteren og grovheden af hans terror-propaganda. Hans aktiviteter omfattede blandt andet propaganda for al-Qaeda og andre terror-grupper.

Se også: Terrordømte Said Mansour sat på et fly ud af Danmark

Advokat Eigil Strand har kontakt med Said Mansours familie, der bor i Danmark, og forsvareren vil nu forsøge at følge med i, hvad der sker, når Said Mansour kommer til Marokko.

Eigil Strand har bedt om aktinsigt i de forhandlinger, der har fundet sted mellem Danmark og Marokko om Said Mansour. Men papirerne består stort set af sorte udstregninger af hensyn til Danmarks forhold til fremmede magter.