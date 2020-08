Forsvarer i bornholmer-drabsag: Motivet skal frem nu

En af de sigtede brødre vil i fristforlængelse her til morgen for første gang gå efter at give danskerne indblik i motivet i den massivt omtalte sag om drabet på 28-årige Phillip Johansen

En af de to sigtede brødre i den omstridte bornholmer-drabssag vil i et videolink-retsmøde her til morgen for første gang forsøge at give offentligheden indblik i, hvorfor de to mænd på 23 og 25 år overfaldt deres nu afdøde kammerat Phillip Johansen ved en bålplads i skoven nord for Rønne.

Det fortæller den 23-årig mands forsvarer, Asser Gregersen.

Hans klients storebror har skriftligt givet samtykke til at blive varetægtsfængslet i yderligere fire uger, mens lillebroderen vil gå efter at blive løsladt eller få ændret grundlaget for sin indespærring under skærpede vilkår i Vestre Fængsel i København.

- Hans vigtigste ærinde er at få frem i medierne, at overfaldet intet havde med racisme at gøre, men at hans og broderens motiv havde baggrund i brødrenes personlige relation til den nu afdøde mand, siger Asser Gregersen.

Drabsofrets venner og familiemedlemmer lagde blomster og tændte lys på gerningsstedet i Blykobbe Plantage. Den nu afdøde Phillip Johansen havde en stor vennekreds. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Benthe Pedersen Lund, chefanklager i Bornholms Politi, siger til Ekstra Bladet, at hun 'ikke vil komme med en begæring om lukkede døre'.

Bror vil frem med motiv

Lillebroderens forsvarer vil under fristforlængelsen bede den unge mand vedstå, hvad han lige efter anholdelsen i sommer sagde til Bornholms Politi om sit motiv.

- Det giver selvfølgelig kun mening, hvis vi - som jeg forventer - får åbne døre. Det gjorde vi jo i forbindelse med den seneste fristforlængelse i sagen, siger Asser Gregersen..

Som flere gange omtalt i Ekstra Bladet blev Phillip Johansen fundet stærkt medtaget af vold og død ved bålpladsen i Blykobbe Plantage 23. juni klokken 06.11.

De to brødre, der var en del af ofrets vennekreds, blev samme dag anholdt. I grundlovsforhøret erkendte de at have udsat den 28-årige ingeniør med tanzaniansk mor og dansk far, for grov vold. Drab har de begge to nægtet sig skyldige i.

De er sigtet for at have slået Phillip Johansen ihjel med knytnæveslag samt vold med rafter og flasker. En af dem skal desuden efter politiets opfattelse have presset knæ mod den tidligere vens hals.

Savner sin kæreste

Asser Gregersen vil også forsøge at få ændret grundlaget for sin klients varetægtsfængsling, hvis han ikke får medhold i, at dommeren bør løslade den unge mand.

Phillip Johansen blev fundet livløs her i bålhytten ved Haslevej nord for Rønne. Gode venner afholder her en spontan mindehøjtidelighed for den afdøde bornholmer, som havde en tanzaniansk mor. Hans far er dansk. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den 23-årige bornholmer er hidtil blevet fængslet af hensyn til efterforskningen. Det giver skærpet besøgs- og brevkontrol i arresten.

I stedet vil Asser Gregersen argumentere for, at det skal ske af hensyn til retshåndhævelsen.

- Problemet med det grundlag, der er nu, er, at han kun i begrænset omfang kan få besøg af sin kæreste - og kun hvis der er en betjent til stede. Det er jo ikke sjovt, hvis man savner sin kæreste, siger forsvareren.

Han betegner, den fængslede mands forhold til kæresten som godt. De har hidtil kun haft adgang til telefonisk kontakt i op til en halv time hver anden uge.

Glade for hinanden

- Det er mit indtryk, at de er glade for hinanden, siger Asser Gregersen, der oplyser, at hans klient, hvis han får medhold, helst vil flyttes til Bornholm.

- Men det er nok ikke realistisk, fordi det er her, hans bror opholder sig, siger Asser Gregersen.

Benthe Pedersen Lund vil protestere mod både en løsladelse af den 23-årige mand og en ændring af hans varetægtsgrundlag.

Chefanklageren mener af prinicipielle grunde, at det hidtidige grundlag, med at det være skadeligt for politiets efterforskning, hvis brødrene løslades, skal blive stående.

