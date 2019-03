Forsvarer kæver millionerstatning efter fejlagtig fængsling i bandesag

Da en omfattende bandesag med 16 tiltalte gik ind i sin afsluttende fase tidligere på måneden, kom anklagemyndigheden med en opsigtsvækkende besked.

Den ene tiltalte, en mand på 24 år som havde siddet fængslet i cirka halvandet år, var blevet forvekslet med en anden.

Nu kræver hans forsvarer, Jane Ranum, en erstatning på 1.689.027 kroner i erstatning, oplyser hun til Ritzau.

Pengene dækker over uberettiget frihedsberøvelse, uberettiget telefonaflytning og tabt arbejdsfortjeneste.

- Politiet har omkring gerningstidspunktet haft et billede, som man internt har sendt rundt og så har man haft nogle tip, om hvem det kunne være, og dem har jeg først fået nu.

- Politiet har simpelthen haft interne oplysninger om, at det kunne være en anden end min klient, og den oplysning har man ikke givet mig, siger hun.

Politiet og anklagemyndigheden meddelte undervejs i sagen, at den 24-årige ikke var den person, som man mente at have identificeret på et overvågningsbillede.

Medlemmerne af banden Loyal To Familia var oprindeligt tiltalt for drabsforsøg. Men 10 af dem endte med at blive kendt skyldige i grov vold og forsøg på grov vold.

/ritzau/