Forsvarer og retsekspert enige: Sag om teledata er alvorlig

Fejl i masteoplysninger kan også have været med til at frikende skyldige

Sagen om fejl i teledata har fået nye og alvorlige dimensioner. Det vurderer forsvarsadvokat, Mette Grith Stage.

Det sker, efter at Rigsadvokaten i dag har besluttet foreløbigt at indstille brugen af teledata i forhold til dom og varetægtsfængsling, fordi der muligvis er fejl i geografisk registrering af, hvor sigtede og tiltalte måtte have opholdt sig på et givet tidspunkt i forhold til den kriminalitet, de mistænkes for at have begået.

- Indtil nu har vi fået oplyst, at det det drejede sig om fejl i mangelfulde rådata, men hvis det viser sig, at der kan være decideret fejlagtige masteoplysninger, så har vi at gøre med en skandale af helt andre dimensioner, vurderer forsvarsadvokaten.

I forhold til masteoplysninger, så handler det her om, at mobiltelefoner hele tiden er registreret på forskellige telemaster, og man derfor kan fastslå, hvor telefonen - og dermed telefonens ejermand - har opholdt sig på forskellige tidspunkter.

- Disse masteoplysninger spiller jo en rolle i mange straffesager, hvor både anklagere og forsvarere anvender oplysningerne til at påvise hvor en mistænkt har været på et givent tidspunkt.

Hun fortæller endvidere at, hvis der er fejl i masteoplysningerne, så kan det både have været medvirkende til, at en tiltalt er blevet dømt, ligesom det kan have spillet ind, således at gerningsmand kan have undgået straf, fordi fejlagtige masteoplysninger kan have givet den mistænkte et alibi.

Hun fortæller endvidere, at masteoplysninger gennem de senere år har spillet en større og større rolle i straffesager, hvor de tillægges en forholdsvis stor vægt i det samlede bevismateriale.

Også Trine Baumbach, professor i strafferet ved Københavns Universitet, vurderer, at der er tale om en alvorlig sag.

- Det er meget vigtigt, at både dømte og varetægtsfængslede vitterlig har begået det, de beskyldes for at have gjort, fortæller hun.

Hun fortæller, at teledata kun er del af den samlede beviskæde, og dermed vil der som udgangspunkt ikke være tale om direkte justitsmord, hvor uskyldige er dømt.

- Men det er graverende, hvis oplysningerne fortæller noget fejlagtigt, og det efterfølgende spiller en rolle i det samlede bevismateriale.

Også Trine Baumbach nævner muligheden for at skyldige rent faktisk kan have undgået straf, hvis der har været fejl i teledata.

- Men, jeg synes, at både Rigsadvokaten og politiet har reageret, som de bør gøre. De har opdaget fejl, og det reagerer de på, vurderer Trine Baumbach.