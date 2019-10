Forsvarer om dna-koks: Mistænkt vidste, han var uskyldig

En moden østjysk mand kunne i september i år ånde lettet op som en renset mand efter sommeren over at være stemplet af et 'overordentlig stærkt' dna-match og sigtet i en sag om groft hærværk. Ekstra Bladet erfarer, at det var rettet mod Kvindecentret Reden i Aarhus.

Manden vidste nemlig med sig selv, at han 'ikke kunne have noget med hærværket at gøre'.

Det fortæller mandens advokat Niels Christian Strauss, som bekræfter, at det er retsgenetiske fejl overfor hans klient, der nu har udløst Rigspolitiets og Rigsadvokatens krav om, at der ikke rejses sigtelser i verserende og kommende sager, før der er foretaget nye, mere sikre 16-strengs-analyser af dna-profiler indsamlet før 2012.

- Min klient vidste, at han var uskyldig, og at det ikke kunne passe, da han i maj blev afhørt og sigtet i sagen. Han havde aldrig været på det gerningssted, siger Niels Christian Strauss.

Det var derfor han bad om, at hans klient fik taget et nyt mundskrab til en ny 16-strengs-dna-analyse.

Meget tankevækkende

Forsvarsadvokaten betegner det som 'meget tankevækkende', at en dna-prøve med en sandsynlighed på 1 til 1.000.000 fra den gamle undersøgelse baseret på 10 strenge, kan udløse det fuldstændig modsatte resultat i den nye analyse.

- Det kunne jo ikke blive et stærkere match, og det her betyder, at uskyldige kan være dømt. I praksis skal der jo ikke så meget mere til, hvis der foreligger en stærk dna-profil i en straffesag. I den situation kan det i forbindelse med for eksempel et indbrud være nok, at en mistænkt person bor i den samme by, siger Niels Christian Strauss.

En retsgenetiker tjekker her blodigt tøj i forbindelse med en dna-analyse. Det var en jysk hærværkssag, der udløste de skærpede krav til dna-analyser i Danmark. Foto: Afdeling for Retsgenetik/Retsmedicinsk Institut

Han beskriver det som fint, at Rigspolitiet melder ud, at der ikke vil blive rejst sigtelse i verserende og nye sager med dna-analyser foretaget før 2012.

- Men problemet er, at der skal en sigtelse til, før man kan få udarbejdet en ny dna-profil. Men nu må vi så se, hvad der kommer ud af drøftelserne med dommerne og forsvarsadvokaterne, siger Niels Christian Strauss.

Lettet over ny udvikling

Sigtelsen er under alle omstændigheder frafaldet mod den østjyske mand, som ikke selv ønsker kontakt med medierne.

- Han er selvfølgelig lettet over at være ude af billedet. Men han har et godt job og har ikke lyst til at have den her proces siddende på sig, siger Niels Christian Strauss.

Dna-spor: Morderens værste fjende

Mandens dna-profil befandt sig i politiets personregister, fordi han i sin ungdom var anholdt i en sag, advokaten betegner som 'småting'.

Ekstra Bladet erfarer, at den konkrete sag knytter sig til et omfattende hærværk begået nytårsaften mod kvindecentret Reden i Aarhus.

I den forbindelse ødelagde ukendte gerningsmænd en del interiør og efterlod lokalerne i et kaos af rod, og der var åbnet for en brandhane.

Dna-sporet mod den nu rensede mand blev ifølge Ekstra Bladets oplysninger tørret af på brandhanen, som befandt sig i et skab på centret i Aarhus.

Lennart Rosenberg Glerup, vicepolitiinspektør i Østjyllands Politi, oplyser til Ekstra Bladet, at der er flere sigtelser i hærværkssagen, og at den stadigvæk er under efterforskning.

Se også: Risikerer dna-kaos: Domme skal måske prøves af igen

Se også: Forsvarer om dna-hovsa: Det svækker tilliden

Se også: Retsgenetiker: Nye dna-krav kan forhindre skandale