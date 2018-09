Forsvarer: - Råd og vejledning om selvmord er lovligt

- Han skal højst have betinget straf, siger selvmordslæges forsvarer

- Der skal en helt anden aktiv medvirken end råd og vejledning til, at man kan dømmes for aktiv dødshjælp eller hjælp til selvmord, siger advokat Hanne Rahbek, forsvarer for selvmordslægen Svend Lings.

I sin procedure ved retten i Svendborg, hvor Svend Lings er tiltalt for at have udført aktiv dødshjælp, har hun kraftigt imødegået anklagerens ønske om fængsel til den 76-årige pensionerede læge.

- Ja, han har givet råd, og han har vejledt alvorligt syge mennesker omkring selvmord. Men det er noget helt andet end aktiv, fysisk medvirken til at hjælpe en person med selvmord, sagde hun.

- Svend Lings engagement i spørgsmålet om dette vanskelige emne er ganske velkendt i offentligheden. Hvis retten alligevel kender ham skyldig, vil jeg bede om en mild sanktion i form af en betinget dom, sagde Hanne Rahbek.

