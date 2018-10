Forsvarer til død 14-årigs forældre: Jeg har ligget søvnløs

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet):

Stemmen knækkede over, og forsvarsadvokat Anders Schønnemann så ud til at være på nippet til at græde, da han i sin procedure indledningsvist henvendte sig til forældrene til den 14-årige dreng, der døde under en fest på Østerbro i marts 2018.

- Jeg har ligget søvnløs om natten over, hvor forfærdeligt det er for jer, sagde han blandt andet direkte henvendt til moderen og faderen, der fra dag et har fulgt retssagen mod den 41-årige kvinde, der er tiltalt for at efterlade sin egen 14-årige datter og datterens 14-årige kæreste i hjælpeløs tilstand. Drengen døde, og datteren er i dag svært hjerneskadet.

Se også: Anklager i sag om død dreng: Kan man forestille sig et større svigt?

Kvinden, som er tiltalt for at have undladt at få hjælp til drengen, nægter sig skyldig, og i sin procedure har Anders Schønnemann også onsdag formiddag argumenteret for, hvorfor hans klient skal frifindes

- Hun er skyldig - hun føler sig skyldig. Hun er skyldig i at lade en række unge mennesker ryge hash og alkohol og i at lade dem ødelægge deres liv med stoffer og alkohol. Men hun er ikke skyldig i at lade drengen dø i hendes lejlighed. Derfor skal hun frikendes, lød det blandt andet fra forsvarsadvokaten, som også retorisk spurgte, om hans klient burde have indset, at de to unge havde brug for hjælp?

Spørgsmålet besvarede han selv i retten:

- Måske. Gjorde hun det? Nej. Derfor skal hun ikke dømmes for at lade dem ligge hjælpeløs uden at tilkalde hjælp.

Se også: Vidne i sag om drengs død: Hun sagde, det tager kun syv timer at brænde et lig

Forsvareren har i sin procedure kredset om begrebet 'forsæt' - om hans klient havde til hensigt at lade to hjælpeløse unge ligge, og det, mener forsvareren, havde hun ikke. Og han mener heller ikke at anklagemyndigheden har ført bevis for, at hun indså, de havde brug for hjælp, før hun rent faktisk forsøgte at skaffe hjælp.

- For at man kan dømme hende, skal vi have ført bevis for, at hun har indset, at nu var der mulighed for, at nogen ville afgå ved døden, for derefter at have rullet om på den anden side og sagt til sig selv: 'glem det, jeg har andre ting, jeg vil beskytte. Jeg er bedøvende ligeglad med min datter. Jeg er bedøvende ligeglad med (drengens navn, red.). Jeg foretrækker, at han dør, og at hun bliver hjerneskadet frem for at ringe efter en ambulance'.

- Det skal der føres beviser for, det er der ikke blevet i denne sag, og derfor skal min klient frikendes, lød det fra forsvarsadvokat Anders Schønnemann som kaldte den 41-årige kvindes adfærd 'kritisabel' og 'horribel' - men ikke strafbar.

Se også: Mens datter fik førstehjælp: Mor virkede bedøvende ligeglad med alt

Anklageren har i sin procedure krævet kvinden idømt tre år og seks måneders fængsel, hvis hun bliver dømt. Det, mener forsvareren dog, er helt uden for skiven.

Onsdag eftermiddag argumenterede han for en straf på højst ti til 12 måneders fængsel, hvis hans klient bliver dømt. Derudover argumenterede han også for, at kvinden skal løslades efter dom - altså at hun kun skal afsone de måneder, hun allerede har siddet varetægtsfængslet, og at resten af straffen skal gøres betinget.

Forsvareren fremlagde tidligere på dagen dokumenter fra Kriminalforsorgen, der erklærer hans klient egnet til betinget straf under opsyn.

Direkte adspurgt af sin forsvarer om, hvad hendes liv byder på, når hun før eller siden bliver løsladt, fremstammede den 41-årige kvinde grådkvalt:

- Jeg skal ud og være sammen med min datter.

- Du skal hjælpe med at pleje hende?

- Ja.

Den nu 15-årige teenager er fortsat indlagt på Vejlefjord Rehabiliteringscenter. Her har hun udvist yderst begrænsede fremskridt og er kun ved minimal bevidsthed. Dog kan hun genkende sin mor og periodevis holde øjenkontakt med hende.

Neuropsykologer vurderer, at datteren resten af sit liv vil have brug for pleje og hjælp. Det er hendes mors og mormors ønske, at hun skal bo sammen med dem.