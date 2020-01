Forsvaret bevogter container med ammunition

I nærheden af Køge Havn står der torsdag og fredag en container med ammunition.

Ammunitionen skal inden længe afhentes, men indtil det sker, er Forsvaret til stede for at bevogte containeren.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

'Det midlertidige militære område er etableret i forbindelse med bevogtning af en container med ammunition, som afventer afgang fra Køge Havn', skriver politiet.

Civilt område

Bevogtningen finder sted fra 2. januar klokken 12 til 3. januar klokken 12.

'Opbevaringen sker på et adgangssikret område på Køge Havn, og området er bevogtet af Forsvaret', står der i pressemeddelelsen.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser til Ekstra Bladet, at der er tale om et mindre civilt område, der for en kort stund er blevet et militært område.

Politiet kan ikke oplyse, hvor meget ammunition der er tale om, eller hvor der skal sendes hen. Ekstra Bladet arbejder i stedet på at få en kommentar fra Forsvaret.