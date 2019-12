Forsvaret i redningsaktion

Efter meldinger om en synkende båd deltager Forsvaret og civile skibe lige nu i en redningsaktion mellem Samsø og Røsnæs.



Det skriver Forsvaret på Twitter.

Forsvarets Operationscenter modtog klokken 02.30 natten til onsdag et alarmopkald fra en sejler, der var ved at synke øst for Samsø. Det fortæller vagthavende officer hos Forsvarets Operationcenter til Ekstra Bladet.

- Vi modtog et opkald i nat omkring kl. halv 02.30 fra en person, der var ved at synke øst for Samsø. Vi har lige nu skibe og helikoptere derude, men vi har ikke fundet personen endnu.



- Vi har sat alt ind, vi har, og eftersøgningen har været i gang i omkring seks timer nu.

Marinehjemmeværnet deltager også i eftersøgningen med to fartøjer.



Det drejer sig om Brigaden fra Aarhus og Holger Danske fra Kalundborg. Begge fartøjer sejlede ud på eftersøgningen kort efter klokken 06.00 i morges, og de har hver en besætning på ni frivillige om bord.

