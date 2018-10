Forsvaret undersøger hærchef efter anklager om nepotisme

Hærchef og generalmajor Hans-Christian Mathiesen er blevet fritaget for tjeneste efter beskyldninger om nepotisme.

Det oplyser Forsvaret på sin hjemmeside.

- I lyset af nye oplysninger, der er fremkommet de seneste dage, som kunne pege på, at chefen for Hærstaben har handlet i modstrid med forvaltningslovens regler om inhabilitet, har Forsvarsministeriet efter aftale med forsvarschefen valgt at tjenestefritage chefen for Hærstaben, skriver Forsvaret.

Forsvarsministeriet har desuden bedt Værnsfælles Forsvarskommando om en redegørelse i sagen, der handler om, hvorvidt chefen har søgt at påvirke sin hustrus karriereforløb.

Desuden har Forsvarsministeriets Auditørkorps indledt en forundersøgelse med henblik på at fastslå, om der er grundlag for en strafferetlig efterforskning.

Anonyme kilder har over for netmediet Olfi rettet alvorlige beskyldninger mod hærchefen for både nepotisme og magtmisbrug.

Anklagerne går ifølge mediet på, at hærchefen blandt andet skulle have ændret på kriterierne for optagelse på to af Forsvarets mest eftertragtede uddannelser.

Han skulle have fjernet kravet om erfaring fra internationale missioner, så hans kæreste - nu hustru - kunne blive optaget uden at have været udsendt.

Ifølge Olfi fortæller kilder, at hærchefen rykkede sin kæreste op på listen til optagelse på Master i Militære Studier (MMS) i 2014, så hun på trods af manglende kvalifikationer blev optaget blandt de 13 officerer ud af 97 ansøgere fra hæren.

Mediet har desuden beskrevet, at Hans-Christian Mathiesen oprettede et projektkontor, hvor kæresten blev ansat og udnævnt til major.

Dansk Folkepartis forsvarsordfører, Jeppe Jakobsen, blev orienteret om tjenestefritagelsen onsdag af Forsvarsministeriet. Han fortæller, at det er en alvorlig sag, hvis beskyldningerne viser sig at være rigtige.

- Det er ikke sådan i Danmark, at man skal avancere på baggrund af, hvilke familieforbindelser man har. Hvis man skal frem i hæren, skal det være, fordi man er en dygtig officer, og ikke fordi man deler bord og seng med chefen, siger ordføreren og tilføjer:

- Hvis sagen har noget på sig, afføder den spørgsmål om, hvordan det kan være foregået for mere end tre år siden, uden at nogen har turdet sige fra over for det. Det vidner om, at der er noget kultur, der skal ændres i Hærstaben og måske også andre steder i Forsvaret.

Hærchefens hustru arbejder i dag ikke længere i Hærstaben.