Forsvarsadvokater savner håndfaste beviser om misbrugte børn

Beviserne rækker ikke til, at man kan dømme et forældrepar fra Vejen for seksuelle overgreb og mishandling af børn for mere end 25 år siden.

Det siger sagens to forsvarsadvokater fredag i Retten i Esbjerg.

- Små ting kan blive store over tid. Især hvis man snakker om dem og får dem behandlet i terapi, siger advokat Jørgen Iversen.

- Jeg siger ikke, at børnene lyver. Men det kan være et produkt af vrangforestillinger eller hallucinationer, siger forsvarsadvokaten.

Han repræsenterer en 60-årig kvinde, der sammen med sin 63-årige mand er tiltalt for at have tævet, truet og forgrebet sig seksuelt på parrets fire børn.

Forsvarsadvokaten mener, at der skal anderledes håndfaste beviser på bordet, end det han har set og hørt fra anklageren.

- Hvis der skal dømmes for noget, der har fundet sted for 30 år siden, skal man sætte bevistærsklen højt, siger han.

Der har givetvis været en grænseoverskridende adfærd i hjemmet i Vejen, siger han. Men det er ikke ensbetydende med, at de ting, børnene hævder er sket, rent faktisk har fundet sted, påpeger han.

- Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det er farens provokerende adfærd, hans perverse sprogbrug og brovtende facon, der har lagt kimen til de spøgelser, vi har set og hørt om i sagen, siger Jørgen Iversen.

Forsvarsadvokat Allan Sørensen, der repræsenterer den 63-årige mand i sagen, er ikke imponeret over de forurettedes forklaringer.

De er usammenhængende og upræcise, anfører han.

Han mener også, at mange af de 17 anklagepunkter om overgreb og vold er faldet for den gældende forældelsesfrist.

Set med forsvarsadvokatens øjne kan retten alene tage stilling til de forhold, der er beskrevet efter 1. juni 1990.

De øvrige forhold, der i anklageskriften daterer sig helt tilbage til 1987, skal retten slet ikke tage stilling til, anfører han.

- Der skal ske frifindelse af de tiltalte på grund af bevisernes stilling og den usikkerhed, der er, siger Allan Sørensen.

Efter at anklageren og de to forsvarsadvokater har afsluttet deres procedure, er det nu op til de tre dommere og seks nævninger at afgøre skyldsspørgsmålet.

Det sker fredag 5. april. Hvis de tiltalte findes skyldige, skal parterne argumentere for, hvilken straf de finder passende.