Forsvundet i 22 år: Mysteriet løst på Google

Nogle gange er det de mest simple tricks, der virker. Det var også tilfældet i sagen om William Moldts forsvinden.

Den 40-årige mand fra Palm Beach i delstaten Florida forsvandt sporløst 7. november 1997, og det lykkedes aldrig politiet at finde ud af, hvad der var sket.

Men nu har en tilfældig søgning på Google Earth opklaret sagen.

Det skriver blandt andre CNN.

En tidligere beboer i Wellington-kvarteret i Florida, hvor William Moldt forsvandt, søgte tilfældigvis på sit tidligere nabolag på Google Earth. Og her fandt han noget mistænkeligt.

I venstre hjørne af søen kan du ane en bil, og så valgte manden at kontakte politiet. De kontaktede den nuværende beboer, der ved hjælp af en drone kunne bekræfte, at der lå en bil i søen.

Det fik politiet til at haste til stedet, og her kunne de konstatere, at der lå et skelet i bilen. Et skelet, der viste sig at være resterne af William Moldt.

Det er fortsat uklart, hvad der skete den skæbnesvangre aften i 1997, men kort inden sin forsvinden ringede William Moldt til sin kæreste for at fortælle, at han snart ville komme hjem fra den bar, hvor han sad. Men han kom aldrig.

Nu har familien endelig fået svar, men hvad der helt præcist skete, og hvordan deres kære endte i søen, finder de formentlig aldrig ud af.